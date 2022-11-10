（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）糖尿病已是國病！據統計台灣逾230萬名糖尿病患者，但健保主診斷人數僅約180萬人，中間落差數與衍生健康問題值得深究。醫師表示，至今仍有許多病友誤解胰島素用藥，錯過治療黃金期。此外，糖尿病患多伴隨三高共病，鼓勵糖友積極控糖達標的同時，也要關注自身心腎病變風險，以預防心腎相關併發症。

年增16萬人 糖尿病新患者超車新生兒數量

根據台灣糖尿病年鑑統計，我國每年增加約16萬名糖尿病新個案，已正式超車2021年新生兒出生數字，此外，糖尿病還位居國人十大死因第五位，意即每年近萬人因糖尿病死亡。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，由於糖尿病早期症狀不明顯易被忽視，會引發如高血壓、高血脂，心臟病、腎衰竭及視網膜等併發症，且台灣步入高齡化、糖友年輕化且用藥遵從性較差，更拉長病情控制時間，讓疾病治療更困難。

目前國健署針對成人預防保健，提供40歲以上每3年一次、65歲以上每年一次的健康檢查補助，透過及早發現及早治療糖尿病，讓患者更有機會達到血糖控制目標，也可降低併發症風險。

日吃4種口服藥 糖友糖化血色素值竟破8！

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟表示，以健保數據來看糖友接受治療者僅約180萬人，更有民眾不知道自己有糖尿病，且糖尿病結合其他共病比率相當高，長時間累積下若控制不好，對相關大小血管的傷害極大。以目前全國院所平均來看，不到七成患者規律回診，仍有成長空間。

糖尿病患多伴隨三高共病，大小血管併發症發生風險也相對增高，且依年鑑顯示，新發糖尿病患高達半數合併高血壓，而血壓飆高也容易增加腎臟壓力加速惡化，平均每三個糖尿病患者，就有一位合併有慢性腎臟疾病，每兩位透析患者便有一位合併有糖尿病。而腎功能惡化也會連帶影響心臟功能，提升高死亡率的心衰竭發生風險。

此外，患者的治療觀念容易受周遭未經查證的網路資訊，或親友間的口耳相傳影響，常見自行購買地下電台不知名的草藥或偏方，忽視了正規治療的重要性。陳宏麟提醒，標榜糖尿病專用的營養補充品，並非每位患者皆適用。如有個在知名醫院治療10多年的糖友，近期來他埔里診所就醫，已累加到四種口服藥並搭配營養品，但糖化血色素數值卻從7.5一路上升到8點多、血糖更常常飆破200，所幸經胰島素介入治療後已改善。

第二代胰島素 助年長及腎功能不全病友有效控糖

黃建寧說，許多糖尿病患者擔心一旦吃藥就要吃一輩子，或打胰島素恐終身洗腎，這些錯誤觀念會造成延誤治療黃金時間！目前第二代胰島素可以穩定安全降血糖，適合年長或腎功能不全等脆弱族群使用；另外對於飯後血糖較難控制的病友，也有腸泌素複方針劑作為治療選擇。

落實「控糖321」 兼顧糖腎心 糖友有『控』請問糖三臟

針對心腎病變風險，中華民國糖尿病衛教學會與糖尿病學會向大眾宣導「控糖321」口訣，提升國人預防糖尿病心腎併發症及早篩早治的正確知識：

血糖監控3指標： 注意糖化血色素（HbA1c）、餐前（空腹）血糖、餐後2小時血糖控制狀況。

注意糖化血色素（HbA1c）、餐前（空腹）血糖、餐後2小時血糖控制狀況。 腎臟功能2注意： 定期檢測蛋白尿（UACR）、腎絲球過濾率（eGFR）指數變化。透過檢驗結果，對照KDIGO 慢性腎臟病況分級表，了解自己的腎臟風險落於哪個分類區塊；若為中、高風險，表示腎臟功能恐已嚴重受損，需積極治療以延緩步入洗腎。

定期檢測蛋白尿（UACR）、腎絲球過濾率（eGFR）指數變化。透過檢驗結果，對照KDIGO 慢性腎臟病況分級表，了解自己的腎臟風險落於哪個分類區塊；若為中、高風險，表示腎臟功能恐已嚴重受損，需積極治療以延緩步入洗腎。 心臟衰竭1預防：是否需進一步檢查心臟功能? 除控制三高外，應關注是否有累喘腫症狀以及早諮詢醫師預防高死亡風險的心衰竭發生。

糖尿病衛教學會秘書長歐弘毅提醒，糖友在血壓、血脂的控制也不得懈怠，血壓應於居家掌握722法則量測（連續7天、早起睡前2時段、要連量2次） ，確認控制在130/80 mmHg，低密度膽固醇則建議低於100mg/dL，同時注意若平日出現「喘、累、腫」等心衰竭症狀，建議儘速至專業院所進一步檢查。

腎臟病、心臟衰竭皆與糖尿病有關 謹記「控糖321」降低共病風險