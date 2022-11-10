第43屆南韓青龍獎入圍名單　五位影帝角逐最佳男主角　潤娥入圍受爭議

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）青龍獎為南韓最具影響力的電影獎之一，今年第43屆在 11月25日將於汝矣島KBS舉行頒獎典禮，官方公布了此次入圍名單，入圍最多項目的為今年備受矚目的「分手的決心」，競爭最激烈的則是最佳男主角獎項，每位入圍者皆是享譽國際的演員。

由湯唯及朴海日所主演的「分手的決心」，是今年在國際最受矚目的電影之一，明年將代表韓國角逐奧斯卡金像獎，先前已在坎城影獎獲得了最佳導演獎，第31屆釜日電影節時也包辦了最佳影片、最佳男女主角等5項大獎，這次在青龍電影獎則以入圍13項，成了入圍最多獎項的電影。緊接在後的是「韓山島海戰」「獵首密令」入圍10項，「嬰兒轉運站」及「王者製造」也入圍了7個獎項。

其中最佳男主角競爭最為激烈，由朴海日、薛耿求、宋康昊、李秉憲及鄭雨盛入圍，各個都是影帝級的大咖演員，被稱為死亡之組，另外潤娥以「機密同盟2」入圍最佳女主角獎則備受爭議，網友們認為他在劇中的角色及戲份都稱不上女主角，先前在「大鐘獎」亦是以最佳女配角獎入圍，讓網友們議論紛紛，表示疑惑。

第43屆青龍獎完整入圍名單：

最佳影片：

－嬰兒轉運站

－王者製造

－韓山島海戰

－獵首密令

－分手的決心

最佳導演：

－是枝裕和／嬰兒轉運站

－金漢珉／韓山島海戰

－朴贊郁／分手的決心

－韓在林／緊急迫降

最佳劇本：

－嬰兒轉運站

－王者製造

－韓山島海戰

－獵首密令

－分手的決心

最佳新人導演：

－朴義雄／推土機女孩

－李相龍／犯罪都市２

－李政宰／獵首密令

－鄭智妍／死亡預報

－趙恩智／作家我就爛

最佳男主角：

－朴海日／分手的決心

－薛耿求／王者製造

－宋康昊／嬰兒轉運站

－李炳憲／緊急迫降

－鄭雨盛／獵首密令

最佳女主角：

－朴素談／極速快遞

－廉晶雅／人生真美麗

－林潤娥／機密同盟２

－千玗嬉／死亡預報

－湯唯／分手的決心

最佳男配角：

－高庚杓／分手的決心

－丹尼爾海尼／機密同盟2

－朴智煥／犯罪都市2

－卞約漢／韓山島海戰

－任時完／緊急迫降

最佳女配角：

－金素辰／緊急迫降

－徐恩秀／魔女二部曲：另一個她

－吳娜拉／作家我就爛

－李貞賢／分手的決心

－田慧振／獵首密令

最佳男新人：

－金東輝／奇怪的數學家

－無真星／作家我就爛

－徐仁國／行動代號：狼狩獵

－邕聖祐／人生真美麗

－李瑞俊／韓山島海戰

最佳女新人：

－高允貞／獵首密令

－金申英／分手的決心

－金惠奫／推土機女孩

－申始雅／魔女二部曲：另一個她

－李知恩（IU）／嬰兒轉運站

最佳攝影／燈光：

－嬰兒轉運站

－王者製造

－韓山島海戰

－獵首密令

－分手的決心

最佳配樂：

－嬰兒轉運站

－人生真美麗

－韓山島海戰

－獵首密令

－分手的決心

最佳美術：

－人生真美麗

－王者製造

－韓山島海戰

－獵首密令

－分手的決心

最佳剪輯：

－犯罪都市２

－王者製造

－韓山島海戰

－獵首密令

－分手的決心

最佳技術：

－犯罪都市２／動作

－緊急迫降／視覺效果

－外星＋人／視覺效果

－韓山島海戰／視覺效果

－分手的決心／服裝造型