療癒！國際保養品牌認養北美館中庭《迷霧花園》　台北自然園地散發沈靜心靈能量

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國際純淨花植保養品牌肯夢AVEDA於8日宣告認養台北市立美術館（北美館）中庭空間《迷霧花園》 三年計畫，攜手維繫由景觀設計師吳書原及耿寧打造的自然園地 ，盼傳遞沈靜心靈的能量。

2021年，由本館資深策展人蕭淑文策劃「現代驅魔師」， 展覽中邀請吳書原+耿寧創作《迷霧花園》作品， 也獲得來自美術館之友聯誼會對於作品製作的贊助， 得以讓此作能長期展出。 此件作品暗喻自然植物對技術進步的時代帶出省思， 企圖傳達人類對真實世界所具備的獨特感知能力， 反思未來人類與自然以何種方式共處，並提出一個「明日生活指南」 的假設。中庭空間以油杉、梅葉冬青等台灣原生種為主體， 透過植物的氣味、苔蘚地衣的質感、冬日蕭瑟、夏日蔥綠， 呈現一種詩意、虛幻且交織真實的幻境。



(圖/北美館)

北美館王俊傑館長表示：「 北美館感謝美術館之友聯誼會去年在前期製作挹注資源予藝術家， 而肯夢AVEDA接續三年的養護支持， 皆以具體行動支持美術館發展的能量， 成為台灣公立美術館藝企合作重要的標誌， 也讓這座城市更具文化活力。優雅又野放的植栽， 呈現不同色系的綠意， 期盼創造一個寧靜沈澱與自然兼容的公共綠空間。」

AVEDA創始於美國明尼蘇達州， 以環境永續與身心平衡為品牌使命。 透過創新花植科技及永續耕作理念，研發90%天然純淨成分的頭髮 肌膚保養品。AVEDA捨棄了低成本的大規模種植， 選擇直接與植物原產地合作， 輔導當地農民以有機永續的耕作方式生產植物原料， 增加當地工作機會同時守護生物多樣性，讓美來自於對美的實踐。

肯夢AVEDA總經理張嘉珍表示：「藝術家長期在創作中蘊藏的『 荒野美學』概念，吸引了肯夢AVEDA為藝術環境盡份心意。 吳書原喜歡在作品中大量使用原生植物， 真實地呈現只屬於台灣的植被地景之美。 此作為也間接鼓勵花農種植更多元的植物種類， 為台灣原生植物的多樣性帶來正面影響。」

如同肯夢AVEDA所欲傳達的理念， 植物的能量及香氣不僅能帶來身心靈的慰藉， 更是人類與大自然的重要連結，《迷霧花園》 將台灣原有的生態風景與四季生息帶入生活環境， 讓觀眾來到北美館，既可欣賞藝術作品， 亦可透過中庭空間獨特的計畫，感受自然的智慧和美好。

開放訊息請參見北美館官方網頁



左起：北美館館長王俊傑、肯夢AVEDA總經理張嘉珍、景觀設計師吳書原合影。(圖/北美館)



(圖/北美館)



(圖/北美館)