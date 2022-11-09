【難以預測的時代】祖克柏宣布臉書母公司Meta將裁員1萬人以上 坦言對疫情後的策略錯誤

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）8日宣布將在母公司Meta裁員約1.1人，並稱這是Meta發展史上最困難的決定之一，外界認為這是因為TikTok促成不同競爭環境、蘋果改變隱私政策導致廣告收益不如從前，以及Meta轉向對元宇宙發展投入不確定且代價高昂的賭注，導致這次的大規模裁員。

CNN報導指出，祖克柏在個人部落格表示，他決定讓Meta團隊規模縮小約13%，也就是裁去1.1名員工，他說「這是Meta發展史上最困難的決定之一」；「我想對這些決定，以及我們是如何走到這一步負責。」；「我知道這對每個人來說都很艱難，對於那些受到影響的人真的相當抱歉。」根據9月份Meta提交給美國證券交易委員會的文件，當時公司的員工人數超過 87,000 人。祖克柏說計劃明年招聘更少的人，且這個凍結招聘的計畫會維持到明年的Q1。

根據CNN，Meta的核心廣告銷售業務受到蘋果（Apple）的隱私變更、廣告商收緊預算，以及TikTok等新競爭對手的激烈打擊。與此同時，Meta一直在花費數十億美元來建立一個未來版本的網路世界，普遍稱之為「元宇宙」，然而它可能距離普及化還需要好幾年的時間，這樣的大量投資被視為是不確定性高且代價高昂的賭注。

上個月，Meta公佈了Q2的財報，顯示其收入下降，並且利潤比上年減少了一半。 Meta去年的市值一度超過1萬億美元，但之後跌至2500億美元左右。不過感受到市場低迷之痛的不止有Meta，其他科技業者也因為通膨、利率上升和其他經濟逆勢現象導致支出出現驚人變化。

祖克柏在聲明中也坦承「在疫情剛開始時，世界迅速轉向線上，電子商務的需求激增導致收入大幅增長。」；「許多人因次預測這將是一種永久性的成長，即使在全球疫情結束之後也會繼續。我也照這樣做了，我決定大幅增加我們的投資。不幸的是，這並沒有像我預期的那樣發展。」他直言「我錯了，我要對此負責。」

CNN報導，其他公司像是叫車服務公司Lyft表示將裁員13%，支付處理公司Stripe表示將裁員14%，同一天，電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）也表示已暫停企業招募。

不只是裁員，Meta也在考慮從別的地方來省錢。祖克柏表示，Meta預計將在未來幾個月內「推出更多削減成本的改革」。他說，與其他科技巨頭一樣，Meta以其龐大、充滿活力的辦公室而聞名，但現在他們會重新考慮是否有這個房產需求，想將「那些大部分時間都已經花在辦公室外的人」過渡到共享辦公室。