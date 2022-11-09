你記得《螢火蟲之墓》水果糖嗎？明年初宣布停業 以後買不到了！

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）在日本動畫電影中出現的《螢火蟲之墓》中出現的鐵罐水果糖，另那個年代的觀眾印象深刻，這家糖果公司至今有百年以上歷史，在二戰過後重新開張，不料近年卻因疫情生意大受打擊，公司宣布將於明年初停業，結束115年的歷史。

吉卜力工作室推出1988年推出的《螢火蟲之墓》中，妹妹節子手拿方形的鐵製糖果罐，倒出一顆顆五顏六色、不同形狀的糖果，其實這款水果糖是日本老牌糖果生產商佐久間製菓製作的「佐久間式水果糖」（サクマ式ドロップス），在日本與台灣的賣場都買得到，也是陪伴人們童年到長大的回憶。

不過根據日媒每日新聞和東京商工リサーチ（Tokyo Shoko Research），佐久間製菓不敵其他廠牌糖果的價格競爭，加上近年新冠肺炎疫情擴大，影響銷售及人手調配，而後國際原材料和能源價格又上升，讓公司2021年9月結束的財政年度錄得1.51億日圓赤字，因此決定在明年初停業，外傳是1月20日。

綜合媒體報導，該公司自1908年（明治41）年成立，中間遭遇第二次世界大戰，生產工廠一度被戰火破壞，但1948年又重新運作，之後逐漸擴大知名度，營業至今已在平價糖果市場上佔有一席之地，如今因疫情受到嚴重打擊而停業，也令人不勝唏噓。

《螢火蟲之墓》中的方形鐵製糖果罐。（截圖自社群媒體）