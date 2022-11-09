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2022年資訊月登場！中華電信祭出展場限定優惠　享速申辦趁現在

By 台灣英文新聞
2022/11/09 17:23

2022年資訊月於11月10日至11月13日在台北世貿一館登場，中華電信將於交通部「5G智慧交通館」展出「智慧交通」、「智慧港灣」，展現「效率」及「永續」的研發量能，並於品牌館祭出多項限定加碼優惠，同時讓民眾體驗行動應用服務、MOD/Hami Video現場觀影體驗及HiNet 光世代網路實測體驗。

展出期間祭出限定加碼優惠，包括精采5G 指定方案加碼送國內通信費500元、HiNet光世代+MOD最高加贈商品卡1300元、2022世足看中華，現場免費提供3日Hami Video運動館體驗序號，活動期間到中華電信品牌館體驗服務，即可免費獲得活動贈品，數量有限送完為止。

中華電信品牌館展出多款5G熱銷手機，申辦精采5G 999元以上購機方案，入手iPhone 14/14 Plus最高享Hami Point 2,500點；搭配Android指定機型，最高折價2,000元；申辦精采5G四季饗宴方案指定資費，搭配「雙11加碼送」最高享18,111點。申辦上述方案，皆可再享展場限定國內通信費500元。現場也提供民眾體驗互動體感健身「AR動滋動x Uniigym」APP，於活動現場下載APP，5G客戶獨享14天免費體驗。讓你猶如教練隨身在側。

HiNet光世代領先同業，締造「家用寬頻網路使用行為與滿意度調查」10項第一殊榮，「MOD家速方案」提供下載500M/上傳250M的超高速光纖上網，搭配MOD指定餐包，每月只要1,199元起，一次滿足客戶極速飆網、極致娛樂的全方位精彩影視服務，現場申請最高送超商商品卡1300元

MOD、Hami Video全台獨家轉播2022 FIFA卡達世界盃™ 64場賽事，申辦「Hami Video金球大禮包」超值方案獨享價888元，可暢看Hami Video運動館150天與獨享世足AR轉播服務，使用多視角與回看功能、擴增實境3D互動，感受超現實的娛樂體驗。申辦並完成登錄即可抽特斯拉電動車、世界盃國家隊球衣與限量足球等大獎。中華電信精采5G、高速寬頻、影視內容服務優惠，盡在2022年資訊月「中華電信品牌館」，快邀請親朋好友一同前來體驗、享好康。

【2022年資訊月　中華電信品牌館攤位資訊】

●日期/時間：111/11/10(四)-111/11/13(日) 每日10:00-18:00

●地點：世貿展覽館一館DP423-D428攤位(台北市信義區信義路五段5號)

更新時間 : 2022-11-09 18:30 GMT+08:00

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