集保結算所榮獲111年度「運動企業認證」

教育部體育署於11月8日舉辦運動企業認證2022年授獎典禮表揚獲證企業，集保結算所今年再次參加並獲頒殊榮，由總經理陳德鄉代表出席受獎。

體育署為鼓勵政府與企業協力合作，突顯企業運動參與實質績效，推出「運動企業認證標章」認證活動，今年邁入第7屆，集保結算所以量化與質化資料，歷經初審書面審查、複審評選委員會審查、決審通過審查委員會專業評審評核符合標章資格，肯定集保結算所為員工打造運動友善職場，及關懷各項體育活動的熱忱。

集保結算所已成立桌球社、羽球社、籃球社、壘球社、太極拳社、舞蹈社、瑜珈社等運動類型社團，聘請專業運動指導員協助，在辦公大樓設置多功能教育中心，並另依社團需求租用優質場地，提供集保同仁舒緩壓力培養興趣，藉運動增進情誼，培養良好的體力。

總經理陳德鄉表示，公司一直都非常注重員工身心靈的發展，這兩年受疫情影響，照顧員工的身心靈健康不間斷，調整推廣運動的步調，突破遠距辦公限制，利用運動與科技的加乘，舉辦線上健康主題課程，讓同仁學習營養健身相關知識，社團分享運動教學影片，能隨時隨地鍛鍊身體。集保結算所也贊助偏鄉學校足球、射箭及羽球等運動訓練計畫，培育國內體育人才，用運動改善弱勢孩子的生活，以行動落實ESG的社會面向。

為推動員工建立規律運動習慣，集保結算所多年來積極參加金融業運動賽事，並與證券暨期貨周邊單位輪流主辦聯誼賽，公司主管不僅赴現場為參賽同仁打氣，常常也親自下場比賽，共同爭取榮譽。

後疫情時代，生活已逐步回歸正常，集保結算所將持續投入各項資源，多元支持國內體育賽事，深化運動企業認證的精神，建構身心健康的幸福職場。