結合在地農產　新北咖啡節週末碧潭廣場飄香

為協助在地農友推廣自身優質農產品， 新北市政府農業局積極拓展銷售通路，建立「新北希望市集」品牌，將一連二天，自11月12-13日上午10點至下午6點，希望市集將結合斜槓職人團隊及台灣咖啡發展 協會於碧潭風景區東岸廣場舉辦「2022新北市希望市集X小–青 –新–咖啡節」，現場將販售新北在地優質農產、 精選手作工藝品及精選手沖咖啡，歡迎市民朋友一起來共襄盛舉。

這次咖啡節以「當咖啡遇上在地食材」為題，咖啡師與農友們合作， 創造出新火花，同時也協助推廣在地農產，現場預計有70個攤位， 參與品牌數超過百家，包含甜點及咖啡師、 手工藝職人與多位在地小農一同展售。 多位咖啡師與新北在地農友合作推出咖啡節限定特調飲品及點心， 如達文西咖啡特別選用新北三峽竹崙子莊園的咖啡豆及青農聯誼會長 盧苡甄所種植金棗，推出特調「金金相印」， 一入口咖啡所帶茶香四溢，餘韻則充滿著咖啡及金棗果香， 絲滑圓潤、酸甜沁脾的風味烙印在心中！ 另外也有咖啡師分別選用汐止區農會包種茶、 石碇區農會白毫烏龍及三芝牧蜂農場的蜂蜜來製作活動限定飲品， 就像咖啡師與農友們共譜出特色咖啡交響曲， 想嚐鮮的民眾千萬不能錯過。活動現場也將辦理手沖咖啡比賽， 由國際咖啡品質鑑定師SCA精品咖啡協會訓練師李秉達先生擔任評 審長，率其他6位知名咖啡師共同品評， 歡迎民眾前來替選手加油打氣。

台灣咖啡發展協會理事長蔡治宇表示， 這次展售將推出園遊券於服務台販售，每張價格300元， 等值抵用現場消費，並贈送主題美食兌換券， 憑券可至現場攤位兌換咖啡或金棗的特調飲品「金金相印」、 三峽蜜香紅茶與深焙咖啡調配而成的「木星二宮」 或蜜香紅茶威士忌可麗露等限定美食，超值園遊券限量500份要買 要快唷！相關資訊歡迎民眾追蹤小青新咖啡節粉絲團。

新北市政府農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神， 創立「新北希望市集」品牌，目前已建立19處市集據點協助在地小 農拓展銷售通路，定期辦理市集展售外，這次透過與斜槓職人及台灣 咖啡發展協會合作辦理咖啡節展售，能提升希望市集品牌知名度、 穩健市集發展，為農民創造長期穩定銷售通路， 也提供市民朋友購買新鮮優質農產的集散地， 希望各位市民朋友把握機會來碧潭看看風景的同時，也順便買菜、「 拎嘎逼」。

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限定美食「金金相印」選用三峽竹崙子莊園的咖啡豆及青農聯誼會會長盧苡甄所種植的金棗，選用在地食材所製出的美味，絕對不能錯過。（新北市政府農業局提供)

限定美食「蜜香紅茶威士忌可麗露」採用三峽天芳茶行的蜜香紅茶作為原料，茶香濃厚。（新北市政府農業局提供)