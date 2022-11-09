【圖輯】這個景太美！屏東落山風藝術季不只仿生獸 展區晚間有如奇幻世界

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）2022落山風藝術季「未來．風動」在車城鄉海口港有三大展區，除了能近距離觀看來自荷蘭的仿生獸之外，室內與室外的展覽也充滿驚奇，不只看海美術館裡有紙花展及沈浸式感官體驗，沙灘上更有多項裝置藝術，並在太陽漸落之後熠熠閃亮，讓整片沙灘宛如奇幻世界。

根據屏東落山風藝術季，本次展出時間為今年11/4(五)至明（2023）年的2/5(日)​，三大展區分別是看海美術館、待(呆)．風樓和落山風之吹風看海地．沙灘，分別位在在沙灘區、港灣區及 2 處國際級室內展場。這次展覽更加面向國際，邀請台灣、墨西哥、日本、荷蘭共 13 位藝術家參與，並以「未來．風動」（the wind blows to the future）為題。

首先這次在看海美術館中展出的是「珊瑚花開 紙花展」，落山風藝術季表示，這個紙花展是由日本沖繩宮古島的手作紙花藝術家國吉滿（Kuniyoshi Mitsuru）打造。他以海中的珊瑚為靈感，剪造出一片繽紛的花海，希望帶給人們心情愉快樂。國吉滿曾經為插畫師，他將插圖元素融入剪紙藝術中，手作製成原創精美花朵，風格獨具，自成一派。

而這個絢麗奪目的紙花世界這次來到屏東海口，在美術館中種下一株珠高低不齊的特殊景色，讓人彷彿來到卡通世界，穿梭在虛實之間。同時，現場還有黑川互動媒體藝術協作的沈浸式感官體驗，以及為展場設計專屬香氛「L’eau du Vent（狂風の水）」，這是由經驗豐富的調香師葉若維所創作，活動期間亦衍生推出擴香與蠟燭等物品。

在待(呆)．風樓展區，有荷蘭藝術家Theo Jansen的6隻仿生獸作品，在待風樓1樓室內有專人操作仿生獸Animaris Ordis，民眾可以以超近距離看到仿生獸迎面徐徐走來，是非常獨特的體驗，不過有戶外展時，室內展就會暫停，時間是每日10:30~13:00、14:00~17:30。

若想看仿生獸在沙灘上的演出，時間也限於國定假日、周六、周日14:00~15:30內展演，且民眾在出發前請務必查閱「落山風藝術季」、「屏東縣傳播暨國際事務處」或「i屏東」臉書展示資訊，因為當日風速若超過5級風將停止戶外仿生獸復活動態展示。

這次在沙灘與港口周圍的其他戶外展場作品也相當多，白天、傍晚與晚間景色各不相同，融合沙灘與海景，不同角度有不一樣的拍照效果與觀賞體驗，非常值得待上一整天，細細品味展區的奇幻作品。至於每一個藝術品背後的意義，及藝術家創作時的靈感與理念，可以至2022落山風藝術季官網慢慢感受。

日本沖繩宮古島的手作紙花藝術家國吉滿（Kuniyoshi Mitsuru）的紙花作品以及沈浸式感官體驗。（圖/2022落山風藝術季）

海洋之門 Ocean Gate｜ 徐婷。在天與海平面的交際處，一道由大地與天空的色彩揉捏而成的圓形入口，將人們帶往現實與虛幻之間。在弧形的海灣中，有如失焦的地景畫面，而人們成為了畫面中的焦點。（圖/2022落山風藝術季）

山 • 風沙與地底下的龍｜曾煜譡。想像中，恆春半島低緩丘陵上突起的尖山，猶如地底蟄伏著一只巨大的龍的背鰭，也許龍早已在此用它內斂蹲踞的姿態，守護著這片美麗的土地，透過風的穿越，沙的揚起，偶爾不經意露出短短的尖爪，來告訴世人它的存在~ 落山風季節海口港遠方的風，沿著山脈南下，領著浪漫黃沙，在海口沙灘上翩翩起舞，觀者穿梭於高低相間、大小不一，交錯排列的山中，感受風的流動的脈絡。（圖/2022落山風藝術季）

迴生｜ 康木祥。每個孩子都是新的希望，每個生命自始就承載來自父母的ＤＮＡ，與其討論生命是否有輪迴，不如說，透過一代代人的傳承，家族的精神得以重生，並留存下去。如果有機會為人父母，你希望傳承什麼給自己的孩子呢？（圖/2022落山風藝術季）

風之納息｜峇岦嵐偲.旮札涅灆。納息與排灣族語「nasi」同音，有呼吸、生命、氣息等涵義，在梵語中有聚合之意；將二種語言組合為「聚合的生命氣息」，就像落山風吹拂下，從山裡到海裡，藉由風的串連聚合孕育出豐富的生命樣貌。（圖/2022落山風藝術季）

風之籽｜ 禹禹工作室。風來自未知的維度，穿過我們不曾發覺的異界來到這裡。透過數列的排列，將一顆一顆風胞的種籽隨著風降落於海與岸的交界，透過光表現自然的能量轉化成流動的生命力並注入屏東這塊土地，期許作品能帶給大眾更多對於自然與未知的想像力。（圖/2022落山風藝術季）

牽緊我の手一起去吹風｜ 蔡潔莘。疫情期間，防疫距離讓我們快忘記牽手的溫度，藝術家邀請民眾一起牽起作品的手，重溫最簡單的美好！（圖/2022落山風藝術季）

南風知了｜ 王美又。每年從九月至次年五月是候鳥過境屏東的季節，伯勞鳥今年跟著落山風來到海口港，以傳統瓊麻工藝編織技術，織出天然質樸的美感，彷彿默默佇立在海口守護著人們。（圖/2022落山風藝術季）

只需風力推動，仿生獸就可以猶如真實生物般走動，動態逼真。本次帶來6隻仿生獸大師手稿、仿生獸模型等到海口港展出。此外，規劃定時室內展演與週六日海灘戶外演出，精彩可期。（圖/2022落山風藝術季）