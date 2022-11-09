FUBON Talks富邦演說秀 打造創新永續企業文化

為了鼓勵員工發揮創新與創意，並深植企業永續文化，富邦金控舉辦FUBON Talks富邦演說秀，由富邦兩位大家長，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興共同率領集團員工尋找企業ESG新解方。
富邦集團11月8日舉辦一年一度的富邦演說秀，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興聯袂出席評選，並邀請全方位表演藝術工作者郎祖筠、資深媒體人趙心屏，以及百萬網紅張志祺擔任評審。今(2022)年集團各公司同仁報名踴躍，總計有13名集團同仁報名個人組競賽、11家公司參加團體組競賽，共同角逐個人組4名、團體組3名的獎項，在專業攝影棚內暢談如何將ESG落實於自身業務，精采的演說內容也獲得滿堂喝采。
今年富邦演說秀以ESG為主軸，題目涵蓋富邦金控四大永續策略願景：低碳、數位、激勵、影響，除了個人競賽之外，今年富邦演說秀也導入全新賽制，首度增設「Pitch For Good」團體組提案競賽，以低碳為主題，將永續概念導入競賽，鼓勵同仁透過團隊合作的提案競賽，表達對環境與社會的正向想法，實現自我的同時，提升企業認同感及向心力，從內而外發揮富邦正向影響力，讓世界更美好。
富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦長期深耕永續經營，將ESG視為集團企業重要發展方向，去(2021)年富邦提出「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃，並訂定 2025 年綠色金融 2.8兆元、氣候商品與服務 70 億元等目標，代表富邦全速奔向綠色的決心。現今正值企業面臨低碳轉型的關鍵時刻，富邦也將持續發揮金融影響力，在台灣邁向淨零之路上，盡最大力量促進產業轉型。
蔡明忠也提到，富邦傾力將ESG融入到集團每一位同仁的日常工作中，今(2022)年富邦演說秀與Run For Green結合，即希望透過輕鬆的方式，在潛移默化中讓ESG成為富邦人的DNA，讓同仁從自身業務出發尋求ESG解方，為淨零永續共盡心力。尤其年輕世代更加重視企業社會責任，他們更認同於企業除了獲利，更應該創造對環境與社會的正向影響，並希望透過工作回饋社會，因此我們希望透過富邦演說秀，多聆聽年輕世代的想法與創意，鼓勵同仁表達想法並實現自我。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控在去年擘劃全新永續四大策略：低碳、數位、激勵、影響，並首重「低碳」策略與商品發展，致力邁向淨零。今年，富邦金控正式成為RE100成員，承諾2040年全球600餘處營運據點將全面使用綠電，是富邦在能源管理之重大突破，加入RE100也可讓富邦藉由會員間的資源分享，汲取國際經驗，提升富邦綠色能源政策之完整性及效益。此外，富邦金控也正式通過SBT目標審查，依循嚴格的1.5℃情境，設定自身營運減碳目標，未來將透過自主節能、增建太陽光電設備及採購再生能源等三管齊下，降減營運碳排，預計至2030年減碳42%。
蔡明興也指出，今年富邦演說秀以ESG四大策略為題，邀請員工一同詮釋四大策略於日常業務的具體實踐，希望「富邦版TED Talks」能激發創新能量，展現富邦人的活力，也盼能將ESG概念深植員工日常，攜手同仁邁向永續未來。
FUBON Talks富邦演說秀脫胎自富邦演講比賽，是富邦集團每年重要的內部活動，去年起因應疫情轉為線上直播，選手們在專業的攝影棚內，以創新形式展現富邦的青春活力，堪稱是富邦版TED Talks。富邦集團也傾注許多資源，並邀請專業講師舉辦培訓工作坊，提供參賽者專業的指導與建議，藉由每年的富邦演說秀培育集團卓越人才，鼓勵同仁表達想法並實現自我。
富邦集團致力永續經營，透過富邦演講秀提供集團同仁展現永續提案創意的舞台，建立富邦ESG企業文化，讓正向力量，成就更多永續可能！