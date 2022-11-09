FUBON Talks富邦演說秀 打造創新永續企業文化

為了鼓勵員工發揮創新與創意，並深植企業永續文化，富邦金控舉辦 FUBON Talks富邦演說秀，由富邦兩位大家長， 富邦集團董事長蔡明忠、 富邦金控董事長蔡明興共同率領集團員工尋找企業ESG新解方。

富邦集團11月8日舉辦一年一度的富邦演說秀， 富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興聯袂出席評選， 並邀請全方位表演藝術工作者郎祖筠、資深媒體人趙心屏， 以及百萬網紅張志祺擔任評審。今(2022)年集團各公司同仁報名踴躍， 總計有13名集團同仁報名個人組競賽、11家公司參加團體組競賽 ，共同角逐個人組4名、團體組3名的獎項， 在專業攝影棚內暢談如何將ESG落實於自身業務， 精采的演說內容也獲得滿堂喝采。

今年富邦演說秀以ESG為主軸， 題目涵蓋富邦金控四大永續策略願景：低碳、數位、激勵、影響， 除了個人競賽之外，今年富邦演說秀也導入全新賽制，首度增設「P itch For Good」團體組提案競賽，以低碳為主題，將永續概念導入競賽， 鼓勵同仁透過團隊合作的提案競賽，表達對環境與社會的正向想法， 實現自我的同時，提升企業認同感及向心力， 從內而外發揮富邦正向影響力，讓世界更美好。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦長期深耕永續經營，將ESG視為 集團企業重要發展方向，去(2021)年富邦提出「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃，並訂定 2025 年綠色金融 2.8兆元、氣候商品與服務 70 億元等目標，代表富邦全速奔向綠色的決心。 現今正值企業面臨低碳轉型的關鍵時刻， 富邦也將持續發揮金融影響力，在台灣邁向淨零之路上， 盡最大力量促進產業轉型。

蔡明忠也提到，富邦傾力將ESG融入到集團每一位同仁的日常工作 中，今(2022)年富邦演說秀與Run For Green結合，即希望透過輕鬆的方式，在潛移默化中讓ESG成 為富邦人的DNA，讓同仁從自身業務出發尋求ESG解方， 為淨零永續共盡心力。尤其年輕世代更加重視企業社會責任， 他們更認同於企業除了獲利，更應該創造對環境與社會的正向影響， 並希望透過工作回饋社會，因此我們希望透過富邦演說秀， 多聆聽年輕世代的想法與創意，鼓勵同仁表達想法並實現自我。

富邦金控董事長蔡明興表示， 富邦金控在去年擘劃全新永續四大策略：低碳、數位、激勵、影響， 並首重「低碳」策略與商品發展，致力邁向淨零。今年， 富邦金控正式成為RE100成員，承諾2040年全球600餘處 營運據點將全面使用綠電，是富邦在能源管理之重大突破，加入RE 100也可讓富邦藉由會員間的資源分享，汲取國際經驗， 提升富邦綠色能源政策之完整性及效益。此外，富邦金控也正式通過 SBT目標審查，依循嚴格的1.5℃情境， 設定自身營運減碳目標，未來將透過自主節能、 增建太陽光電設備及採購再生能源等三管齊下，降減營運碳排， 預計至2030年減碳42%。

蔡明興也指出，今年富邦演說秀以ESG四大策略為題， 邀請員工一同詮釋四大策略於日常業務的具體實踐，希望「富邦版T ED Talks」能激發創新能量，展現富邦人的活力，也盼能將ESG 概念深植員工日常，攜手同仁邁向永續未來。

FUBON Talks富邦演說秀脫胎自富邦演講比賽， 是富邦集團每年重要的內部活動，去年起因應疫情轉為線上直播， 選手們在專業的攝影棚內，以創新形式展現富邦的青春活力， 堪稱是富邦版TED Talks。富邦集團也傾注許多資源， 並邀請專業講師舉辦培訓工作坊，提供參賽者專業的指導與建議， 藉由每年的富邦演說秀培育集團卓越人才， 鼓勵同仁表達想法並實現自我。

富邦集團致力永續經營， 透過富邦演講秀提供集團同仁展現永續提案創意的舞台，建立富邦E SG企業文化，讓正向力量，成就更多永續可能！