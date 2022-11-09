2022 i-STEAM PowerTech青少年科技創作競賽新北市賽　800位選手動腦玩科技

2022年「i-STEAM PowerTech青少年科技創作競賽新北市賽暨北區區賽」 由新北市政府教育局與國立臺灣師範大學攜手主辦、 微星科技股份有限公司贊助，目前已邁入第7年。今年共有152組 隊伍參賽，包含高中職21隊、國中75隊、國小56隊，超過80 0位選手同場競技，今年首度運用分流方式進行賽事， 兼顧比賽的防疫性與公平性，競爭激烈，盛況空前。

共同主辦的國立臺灣師範大學洪榮昭教授及林坤誼教授表示， 今年的新北市賽暨北區區賽與全國賽接軌，改為全能組方式進行， 各競賽組別設計各具特色，例如手控組競賽項目由原本九彎十拐、 滑翔落遠，新增光感控制的翻爬精靈；IOT組競賽項目中， 選手製作自走車在軌道上以紅外線偵測障礙並停止， 手臂車夾離軌道上障礙物後，自走車繼續沿軌道前進， 使競賽更具挑戰性及可看性。

指導學生參賽的竹林小學楊士陞老師說，雖然訓練時間有限， 但每次都看到孩子們充滿期待開心的練習和準備， 在訓練過程中的挫折，教會孩子如何面對瓶頸、 修正錯誤並從中成長，進而培養出負責任的態度， 無形中更增加孩子的觀察與手作能力，是相當寶貴的成長機會。

樟樹國際實創高級中等學校在此次競賽中成績大放異彩， 不但包辦高中職全能組冠、亞、季軍， 國中部科技隊也榮獲全能組亞軍及季軍， 而新北市立樟樹自造教育及科技中心策略聯盟攜手培訓的汐止國小也 榮獲國小全能組亞軍及季軍。樟樹科技中心組長蔡釋鋒表示， 共享科技中心的資源嘉惠更多區域學子是科技中心的重要目標之一， 透過策略聯盟方式讓區域內不同學制教育共好，同時扎根科技教育，看到國小學生比賽時眼中透露的光芒， 知道這個方向不但正確也會繼續執行下去。

教育局張明文局長說明，iSTEAM PowerTech青少年科技創作競賽透過Maker精神引發青 少年身心發展的契機，可謂是培育動手作創意（hands-on creation）的重要搖籃，新北市長期支持科學教育向下扎根 及普及，除了與大學合作推廣科普教育外，108學年度全國首創成 立STEAM跨域輔導團，並成立矽谷級STEAM大聯盟總部， 透過STEAM生活月、論壇、 假日親子學院及夢想推手種子教師培訓等相關系列活動， 幫助教師回校開發課程，成立社群啟發學生學習歷程，誠摯邀請各界 教育人士與學生一同共襄盛舉，合力打造新北STEAM科學城。

樟樹實中勇奪全能組高中職冠軍。（照片來源：新北市教育局提供）