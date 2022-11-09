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【11/9台灣本土+24798 死亡+66】上週同期相比確診下降25%

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，今(2022)年採購之第一批Moderna次世代 BA.4/5雙價疫苗70.3萬劑，於明(10) 日上午抵達桃園國際機場。

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/09 14:39
【11/9台灣本土+24798 死亡+66】上週同期相比確診下降25%

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增24,857例COVID-19確定病例，分別為24,798例本土個案及59例境外移入；另確診個案中新增66例死亡。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前確診案例呈現下降趨勢，希望能持續下去，今日新增死亡病例較多，主要為昨日通報數較少，延至今日報告。

指揮中心表示，今日新增之24,798例本土病例，為11,395例男性、13,389例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,053例)，高雄市(3,565例)，臺中市(3,381例)，臺南市(2,419例)，桃園市(2,343例)，臺北市(2,194例)，彰化縣(1,149例)，屏東縣(889例)，新竹縣(634例)，新竹市(610例)，雲林縣(592例)，嘉義縣(496例)，苗栗縣(471例)，南投縣(454例)，宜蘭縣(392例)，基隆市(348例)，嘉義市(328例)，花蓮縣(201例)，臺東縣(160例)，金門縣(54例)，澎湖縣(48例)，連江縣(17例)。

【11/9台灣本土+24798 死亡+66】上週同期相比確診下降25%

指揮中心指出，今日新增66例本土病例死亡個案，為36例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、38例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月17日至11月6日，死亡日期介於10月7日至11月6日。

指揮中心表示，今日增加死亡病例有兩位為40多歲男性及女性，兩位皆接種過3劑疫苗，皆有慢性病史，另外新增一重症病例為青少年，無接種過疫苗，有先天性多重疾病，目前尚在加護病房，病情已穩定。

【11/9台灣本土+24798 死亡+66】上週同期相比確診下降25%

指揮中心表示，莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗第一批共70.3萬劑，將於明（9）日上午抵台，暫定於11/18起配送至各地方政府施打。

指揮中心說明，今日新增59例境外移入個案中，為26例男性、33例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自奧地利、日本、越南、義大利、菲律賓(各1例)移入，另54例感染國家調查中。入境日期介於今年9月27日至11月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,640,717例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,684,100例排除)，其中7,953,885例確診，分別為36,776例境外移入、7,917,055例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,313例COVID-19死亡病例，其中13,296例本土，個案居住縣市分布為新北市2,689例、臺北市1,499例、臺中市1,362例、高雄市1,274例、桃園市1,001例、臺南市989例、彰化縣778例、屏東縣522例、南投縣418例、雲林縣416例、苗栗縣362例、嘉義縣340例、基隆市291例、宜蘭縣286例、花蓮縣232例、嘉義市223例、新竹縣216例、臺東縣182例、新竹市149例、澎湖縣34例，金門縣33例；另17例為境外移入。
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