已是成年人！唐氏症兒忘帶錢店家報警　母怒發公審傳單目擊者曝關鍵真相

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)新北近日發生疑吃霸王鹽酥雞事件，忘記帶錢的唐寶寶遭店家咆嘯，業者被慘刷負評歇業，唐寶寶媽媽更廣發傳單喊冤，更怒控警察是幫凶，新聞曝光後有目擊者指出關鍵真相，該名唐寶寶竟已是超過20歲的成年人。

綜合媒體報導，永和一名家長在臉書表示，自己患有唐氏症的孩子外出買鹽酥雞想孝敬長輩，忘記帶錢被老闆大聲咆哮並叫警察，「老闆的態度非常傲慢，說小孩欠了40元，他已經把東西炸好了，沒錢付他只好直接叫警察」，新聞曝光後網路一面倒撻伐店家，導致生意做不下去Google上顯示「永久停業」。

有網友在Decard上表明自己當時在場還原過程，並且客觀地指出，雙方都有各自立場，每個人都有需要改進的地方，呼籲網民不要用高道德去情緒勒索別人 「善良是一種選擇，不做這一件善事不代表他就很壞。」

該名網友指出，當事人給人的第一印象是一個普通高中生或大學生的外表，談吐也很正常無異樣，已經點完餐並呈現掏錢狀態，過了大概十分鐘後就聽到老闆怒斥店員為何要幫沒付錢的客人製作餐點，不耐煩的問沒帶錢為什麼來消費並準備報警。

原Po表示，當時在想要不要幫他付算了，但想到之前被路人借錢或者販賣愛心等行徑，當下認為對方可能是慣犯，所以老闆才會這麼生氣，就沒出手幫忙，過沒幾分鐘就有兩位警察就到現場了解狀況。

貼文提及，當時聽到他與警方對話也非常鎮定，得知他是20+以上的成年人，心裡想的是他應該是想吃霸王餐的客人，接著警察一連串問了很多問題問到這邊，可以感覺到警察口氣也開始產生不耐煩，感覺當事人對於某些問題感覺有意閃避。

目擊者強調，相信台灣人對於社弱勢族群一定是願意給予包容，但是像這種隱性的族群，真的不是一般人在第一時間就可以察覺的，要希望大家能把他當成一般人對待，那他就必須要有一般人該有的行為，負起一般人該有的責任。

新北唐寶寶買炸物忘記帶錢遭老闆報警。（圖翻攝自唐寶寶家長臉書）



永和區瘋傳有署名跟電話的事發經過傳單。（圖翻攝自Dcard）