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美國期中選舉開票　共和黨料拿下參眾兩院

今年期中選舉眾議院435席全面改選，參議院100席中改選35席；地方部分，36州將選出新州長，另有46州88個州議院進行改選。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/09 13:30
(此為參眾兩院截至台灣9日13:30開票結果與兩黨所獲席次; 資料來源: <a href="https://www.nbcnews.com...

(此為參眾兩院截至台灣9日13:30開票結果與兩黨所獲席次; 資料來源: (此為參眾兩院截至台灣9日13:30開票結果與兩黨所獲席次; 資料來源: 美國NBC

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國期中選舉當地時間8日登場，選民陸續前往投開票所投下神聖的一票。綜合多家民調分析，共和黨幾乎篤定能拿下眾議院，且可能以些微差距奪下參院掌控權，但最後結果恐難在當晚出爐。

選舉日當天的華府豔陽高照，一早就陸續有選民前往投開票所投票。根據佛羅里達大學「美國選舉計畫」（US Elections Project）8日最新統計，今年期中選舉投票踴躍，有超過4585萬人提前投票，遠遠超越2018年選舉的3910萬人。

今年期中選舉眾議院435席全面改選，參議院100席中改選35席；地方部分36州將選出新州長，另有46州88個州議院進行改選。

在眾議院部分，幾乎所有民調預測都指向共和黨將贏得多數席次，且領先幅度超過25席；目前民主黨在眾議院席次優勢僅8席。

中央社引述民調網站270toWin預測，共和黨及民主黨將分別在眾院取得227席及199席，剩餘9席選情目前仍難分高下；FiveThirtyEight亦有類似預測，認為共和黨將以230比205席的優勢在未來兩年強勢主導眾院。

相較於選情較懸殊的眾議院，參議院選戰在過去幾個月陷入膠著。民主黨在選情落後共和黨數個月後，於7月下旬至8月初出現逆轉，被預測有機會持續掌控參院，但共和黨近期民調後來居上，被認為可能以些微席次差距拿下參院。

根據FiveThirtyEight預測，共和黨有59%機率拿下參院，可望取得51席，民主黨席次則可能由目前的50席降至49席；英國「經濟學人」（The Economist）雜誌也做出相似預測。

但值得注意的是，賓州、內華達等2州選情目前仍被FiveThirtyEight列為「難分軒輊」（toss-up），共和黨候選人在這兩州僅分別以1個、0.2個百分點的差距領先民主黨對手，仍有翻盤可能。

另外，兩黨在喬治亞州也持續纏鬥。共和黨候選人、前美式足球明星華克（Herschel Walker）雖以1.2個百分點，領先尋求連任的53歲民主黨籍非裔參議員華諾克（Raphael Warnock），但兩人目前預估得票率都未過半。

根據喬州規定，若沒有候選人得票率超過50%，得票前2名者將進入第2輪決選。這意味著喬州席次落入誰手，有可能無法在選舉當天見分曉，連帶影響參院整體勝負揭曉時間。

至於什麼議題最能左右民眾投票行為，選前民調多顯示選民最在意的是經濟通膨、墮胎、犯罪問題。但記者今天實地訪問華府選民，民眾多關切國家民主未來、投票權利等議題。

根據統計，各州投票截止時間介於美東時間8日晚上6時至9日凌晨1時（台北時間9日上午7時至下午2時）。「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，由於計算郵寄選票較費時，可能今晚前仍無法得知參、眾兩院由哪黨當家。

路透報導則稱，目前看不出參議院50-50的態勢會打破，恐怕要等像喬治亞州等關鍵搖擺州的結果12月出爐才能底定；眾院則共和黨優勢明顯。
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