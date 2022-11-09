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亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/09 11:14
Shinique Smith 《 Bale Variant No.0026 (Ode to my first love Mickey Mo...

Shinique Smith 《 Bale Variant No.0026 (Ode to my first love Mickey Mo...

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)全台唯一大型米奇藝術展覽在華山！由 INCEPTION 啟藝引進，風靡全球的紐約米奇藝術展展期長達 96 天，將於 12 月 31 日台北華山 1914 文創園區經典登場，早鳥票自即日起開賣至12 月4 日止。

米奇藝術展（Mickey : The True Original） 2018 年始於美國紐約，接著展開全球巡展，2020 年展覽巡展至日本東京、中國各地，並將於 2022 年底首次驚豔登台，此次將展出來自全球28位國際當代藝術家、2位台灣新穎創作家，共30件原創藝術作品，囊括繪畫與雕塑等真蹟。

匯集全球頂尖潮流藝術家原創作品首度登台，將展出美國藝術家 Daniel Arsham 、韓國饒舌歌手G-Dragon、日本時尚設計師Nigo、香港時尚巨星陳冠希、台灣裔美國畫家James Jean；台北站邀請到女星孟耿如與新銳攝影師余惟，創作出個人首次的大型藝術作品。

展覽將分別展示國際藝術家及台灣藝術家們的創作作品，像是在紐約站展出令時尚人士驚艷的美國藝術家Daniel Arsham的《 Hiding Mickey 》提取表演及雕塑的元素，透過空間、形狀向米奇致敬；韓國潮流歌手G-Dragon以個人品牌「 Peaceminusone 」創作的《 MICKEYMOUSEONE 》；日本頗負盛名的時尚設計師「 Nigo 」，因年輕時到訪東京迪士尼樂園，受米奇歡樂形象影響繪製了漫畫作品。

陳冠希展出作品《 三人行 》，「因工作關係，偶然發現了『外星米奇』，這讓我感到非常的奇幻！」；天才台裔美籍藝術家 James Jean在《時代雜誌》、《紐約雜誌》與《滾石雜誌》等著名刊物中都曾出現過他的畫作，為米奇創作了六幅細膩華麗的畫作。

參展藝術家名單

Daniel Arsham｜NIGO ｜Peaceminusone｜Edison Chen 陳冠希｜James Jean｜Ariana Papademetropoulos｜DRx ｜Kosuke Kawamura｜Keiichi Tanaami｜London Kaye｜Javier Sanchez Medina｜Tetsuya Nomura｜Mami｜WAKU｜Tanya Aguiniga｜Shinique Smith｜Alake Shilling｜Amanda Ross-Ho｜Oliver Payne｜Brian Roettinger｜Oshima Tomoko｜Brian Bress｜Jeff Shelly｜John Quinn｜Stacy Aoyama｜Nana Soeda｜Michael Bosanko｜Michael John Kelly

【 米奇藝術展全球巡展 —— 台北站 】

日期：2022/ 12 / 31 – 2023 / 4 / 5
時間：每日10:00 - 18:00（ 17：30停止售票、入場 ）
地點：華山1914文創園區 中4 B館
票價：2022 / 11 / 14 ~ 2022 / 12 / 04 早鳥票 299 元
2022 / 12 / 5 ~ 2022 / 12 / 30 預售單人票 330 元；預售雙人票 630 元
2022 / 12 / 31 ~ 2023 / 04 / 05 展期全票 380 元
粉絲頁：https://pse.is/4m6f7j

亮點展品

Tanya Aguiniga《Velvet Laughter》

亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
(圖／INCEPTION 啟藝提供)

Jeff Shelly《On Model -Mickey's Personality》

亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
(圖／INCEPTION 啟藝提供)

London Kaye《 Supersonic Skein 》

亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
(圖／INCEPTION 啟藝提供)

Brian Roettinger《 (L)imitation of Sound 》

亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
(圖／INCEPTION 啟藝提供)

Amanda Ross-Ho《 Untitled T-Shirt, (NONAGENARIAN) 》

亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
(圖／INCEPTION 啟藝提供)

陳冠希《 三人行 》

亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
(圖／INCEPTION 啟藝提供)

G-Dragon個人品牌「 Peaceminusone 」創作《 MICKEYMOUSEONE 》

亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
(圖／INCEPTION 啟藝提供)

James Jean 《 米妮 ( 正面 ) 》、《 米妮 ( 背面 ) 》、《 米奇・伊甸園 》、《 米妮・伊甸園 》

亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
(圖／INCEPTION 啟藝提供)
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G-Dragon
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2022/11/05 14:43

更新時間 : 2022-11-09 12:22 GMT+08:00

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