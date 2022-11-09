台灣外籍學生華語文演講比賽贏家出爐！性別刻板印象、宗教信仰入題

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2022年外籍學生華語文演講比賽於8日揭曉結果。

文化部所屬國立國父紀念館主辦的「2022年外籍學生華語文演講比賽」，經過評審團熱烈討論結果，由來自美國的孟英磊同學，演說「我看臺灣宗教信仰」，一舉奪冠，賽後舉行頒獎典禮公布前4名及優選得獎者名單，同時頒發獎狀與獎金，以資鼓勵外籍學子們在華語學習上努力的成果。

國父紀念館建館至今50週年，「外籍學生華語文演講比賽」為該館具指標性的活動。本屆參賽學生來自吉爾吉斯、烏克蘭、越南、俄羅斯、日本、美國、英國、德國、挪威、泰國、韓國、馬拉威、菲律賓、緬甸、波蘭、加拿大等16國、18所大專院校共54位外籍學生。

國父紀念館王蘭生館長表示，今年在全球疫情趨緩下，感謝大家共同參與這場特別有意義的比賽，一早入館看到同學們忙著整理儀容，並於走廊上認真練習的態度，為了減輕參賽學生緊張的情緒，本館別具巧思設計命運遊戲轉盤、放置參賽者的國旗標誌外，並讓參賽者掛上斜背帶以感受臺灣選舉的氛圍；所有參賽者齊聚在國父紀念館就是一場小型的國際交流，促進了不同文化間的互動和交流，期望今天的比賽能夠順利平安、圓滿愉快。

比賽訂定5道題目，由參賽者任選一題作5分鐘左右的演說，其中「如何破除性別刻板印象」獲得多數同學的青睞，來自美國的馬晨陽，以一封對家人的感謝信進行演說，感謝家人對他非傳統性別的支持，並勇敢表達成為絕無僅有的自己；李麗諾同學以公主裝扮演說，強調勇敢做自己，成就自己精彩人生；另有來自美國的孟英磊，「我看臺灣的宗教信仰」為題，講述參加鹿港廟會活動，搭配參與抬轎生動的肢體動作，表達了對臺灣多元的宗教文化的感動，並讓聽者彷彿親臨廟會活動一般；至於「疫情解封後最想做的事」，來自日本的小田智瑛，想帶因疫情無法出門的奶奶去美容院剪頭髮；還有「面對批評時該怎麼辦？」及「可以說善意的謊言嗎？」，許多參賽者提供深刻及精彩的內容與案例，共同探討臺灣人文風情、男女性別平等、人生哲學問題、以及後疫情時代等相關議題。

評審委員陳彥豪教授表示，所有參賽者都是全力以赴，無論在內部結構、詞語表達、儀態台風及時間掌控上，都掌握得十分傑出；另外，在成績表現上，大家都非常非常接近，因為比賽獎金與擇優錄取員額有限，評審們覺得非常為難，只有勉強選擇與割捨。

歷經長達7小時的緊張賽程，由評審委員陳彥豪教授、陳立元教授與蔡雅薰教授審慎評定後，公告得獎名單：第一名孟英磊（美國）；第二名克雷（美國）；第三名馬晨陽（美國）；第四名貝安莉（美國）；優選者有6名，分別是艾瑪（美國）、鄭民浩（波蘭）、何家佑（美國）、孫詩華（美國）、高蘭欣（泰國）、包朱莉（美國）。