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關注美國期中選舉•法人：台股量能續增　台積電9日開盤重返400元•早盤台股漲186點

台積電股價9日開盤突破400元關卡，達403.5元，為10月20日以來首度重登400元之上，上漲4.5元，市值增加1166億元，回升至10.46兆元。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/09 09:55
美國期中選舉8日登場，不同陣營上午聚集在華府投開票所附近進行最後拉票。中央社

美國期中選舉8日登場，不同陣營上午聚集在華府投開票所附近進行最後拉票。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美股4大指數走揚，台股8日上漲124點、收在13347點，穩站短期均線之上。法人表示，台股8日收上影線紅K，成交量能持續增加，關注美國期中選舉後美股反應。

台積電股價今天(9日)持續走高，開盤跳空突破400元關卡，達403.5元，市值回升至新台幣10.46兆元。台股早盤9日上揚113點, 9點35分左右更上漲達186點, 最高來到13534.12。

美國期中選舉，將決定總統拜登領導的民主黨能否繼續掌控國會兩院，市場預期經濟政策改變不大。8日美股道瓊工業指數上揚333.83點或1.02%，收33160.83點，標準普爾指數上漲21.31點或0.56%，收3828.11點。

以科技股為主的那斯達克指數揚升51.68點或0.49%，收10616.20點，費城半導體指數上漲52.764點或2.15%，收2503.385點。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.26美元，漲幅3.6%，收在65.02美元。以台積電8日收盤價399元計，台積電ADR溢價約4.49%。

台股方面，台積電今天(9日) 股價同步走高，開盤突破400元關卡，達403.5元，為10月20日以來首度重登400元之上，上漲4.5元，市值增加1166億元，回升至10.46兆元。

受智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，台積電短期將面臨7奈米及6奈米客戶庫存修正，不過，隨著超微（AMD）、聯發科（2454）等客戶陸續推出5奈米及4奈米新產品，有助支撐台積電先進製程產能利用率。

根據中央社，法人預期，半導體產業景氣可望於明年上半年落底，台積電挾技術領先優勢，明年可望快速復甦，並維持成長趨勢。外資近日對台積電轉賣為買，連續2個交易日共買超逾2萬張。

台股加權指數8日上漲124.03點，收在13347.76點，成交值新台幣2227.14億元，台股連續2個交易日成交值放大超過2000億元，穩站5日線約13137點、10日線約13011點、月線約12974點之上。

三大法人外資及陸資8日買超、投信買超、自營商賣超，合計買超95.85億元，其中自營商賣超8.47億元，投信買超13.44億元，外資及陸資買超90.88億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單增加951口至1438口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加107口至4582口。

期貨法人表示，從技術面來看，台股8日收上影線紅K，成交量能持續增加，短均及月線形成多投排列並彎頭向上，關注美股期中選舉後美股反應。

台積電董事會8日核准配發2022年第3季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為2023年3月16日，台積電也核准57億1719萬美元（約新台幣1833億元）資本預算，將用於建置先進及特殊製程產能。

上市櫃公司陸續公布10月營收，受中國官方COVID-19疫情動態清零、終端需求疲軟等因素影響，台塑四大公司10月營收只有台塑化呈現成長，台塑四寶10月合計營收為1439.19億元，月減1.4%，年減6.8%。

代工大廠緯創10月營收786億元，月減16%、年減2.04%，累計今年前10月營收達7993.65億元、年增17.75%，仍創歷年同期新高。

財政部8日公布10月海關進出口貿易初步統計，10月出口金額399.3億美元、年減0.5%；進口金額369.5億美元、年增8.2%，累計1至10月出口4076.6億美元，較去年同期增12%。

主計總處8日公布10月消費者物價指數（CPI）年漲2.72%，增幅較9月的2.76%收斂，不過扣除蔬果、能源後的核心CPI年漲2.96%，重要民生物資CPI漲幅更直逼7%，漲勢仍在擴大。

關注美國期中選舉•法人：台股量能續增　台積電9日開盤重返400元•早盤台股漲186點
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