（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭已進入第九個月，雙方僵持不下，和談始終難見曙光。就在美媒日前披露，美方高層私下促烏克蘭放軟立場後，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（8）日發話了，除非俄國真心誠意上談判桌，否則免談。

路透報導，澤倫斯基在COP27氣候峰會演說前表示，烏克蘭願意談判的前提是：恢復領土完整、尊重聯合國憲章、賠償戰爭造成的損失、懲治戰爭犯、保證不再發生。

自俄國於9月底大動作併吞烏克蘭東邊領土後，澤倫斯基就明令，只要普丁（Vladimir Putin）還在位一天，就絕不與俄方談判，要談可以，普丁下台再說。俄國的談判前提則是，烏克蘭必須放棄俄國侵吞的領土，且一再指控是烏方不願坐下來談。

延伸閱讀：謊言與槍口下硬推假公投 俄國併吞烏克蘭4州 歐盟堅決不認 美國再祭制裁

戰事陷入僵局，雙方各有損耗，國際對烏克蘭的馳援眼看成了無底洞。有鑑於此，華盛頓郵報上週率先報導，部分美國盟友已出現了「烏克蘭疲乏」（Ukraine fatigue），華府遂私下勸烏國釋出談判意願，不要把話說死，以免各國不再鼎力相助。

無獨有偶，華爾街日報也稱，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與普丁幕僚有所接觸，欲降低衝突升高之風險。美俄皆不願置評，但白宮強調，就算要透過外交途徑，也不會將烏克蘭摒除在外。

美國8日舉行期中大選，執政黨面臨艱苦的國會保衛戰。儘管兩黨人士皆對烏克蘭展現了強力支持，但部分右翼共和黨候選人已對源源不絕的美國支援表示疑慮，若民主黨失守，美國還能不能無止盡地金援、軍援烏克蘭，恐怕是個問號。

傳美國私下勸烏克蘭與俄和談 澤倫斯基：要談可以，賠錢歸還領土

延伸閱讀：

做賊的喊抓賊！烏克蘭駁俄國「髒彈」說 指俄軍密謀放射武器攻擊

愛有很多種形式 烏克蘭向法國拋媚眼：給我大砲，證明你愛我

烏克蘭文物慘遭俄軍劫掠 1,500年黃金皇冠不翼而飛

俄國虐囚事證再曝光 整盒假牙揭不寒而慄的故事