【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）36歲美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）本月加盟台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊，高人氣引發爆炸性討論。霍華德本人將於19日在國立體育大學體育館的主場賽亮相，10日開賣勢必引起一波搶購潮，而桃園雲豹與其他隊在台中、高雄、新北的客場比賽門票已連帶賣翻。

根據T1聯盟，「魔獸」確定加入「T1宇宙」消息釋出後，客隊門票即將售罄，而11月19日的體大主場賽將於10日開賣。不過像是11月27日桃園雲豹對上台中太陽；12月4日出戰高雄全家海神，門票銷售都開出長紅，聯盟也欣慰表示「這次真沒公關票了！」

此外，根據新北中信特攻Instagram專頁，12月17日桃園雲豹來踢館的比賽下層「場邊席/搖滾席/特攻席/普通席/應援席」門票皆已售罄，僅剩最後3樓線人席，球場位在新北市立新莊體育館。而根據中央社報導，12月24日桃園雲豹出戰台南台鋼獵鷹的門票也即將售罄。

這一波討論度與買票潮其實也是建立在霍華德的超大咖背景以及高人氣度，其來台合約薪資當然也上看台籃天價，直接衝破T1聯盟年薪上限。根據T1聯盟規章第15條，外籍球員，月薪下限為5千美元，上限為2萬美元，也就是約台幣64萬元。不過此規章也明定現階段各隊球員薪資基礎不同， 故薪資上、下限可保有彈性。

霍華德曾8度入選NBA全明星球員，5度拿下NBA年度第一隊，3度年度最佳防守球員，也於2020年和湖人隊一起拿下NBA冠軍，身高208公分的他，參加2004年NBA選秀，最後以狀元之姿被奧蘭多魔術（Orlando Magic）選中，這次來台打球，傳月薪超過20萬美金，也就是約640萬台幣。

桃園永豐雲豹職業籃球總經理蘇翊傑下午緊急出面受訪，表示邀請霍華德來台階段大不易，「過程花了將近3個月，透過朋友關係聯繫到他，經過後面的努力不懈，他終於點頭了。」薪水部分，即使他沒透露實際數字，但證實霍華德月薪超過20萬美金，「絕對是讓他滿意的數字。」

蘇翊傑也回應網友的疑惑「為何霍華德不去CBA（中國男子籃球職業聯賽）？」他說「這2年CBA相對不會花這麼多錢在外援身上，但我們老闆很支持我提出的想法，所以我們提了一個他非常滿意的數字。」他也呼籲「請大家不要在意他拿多少錢，而是在意他能為台灣籃球帶來什麼。」