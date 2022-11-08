雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）雙11購物節即將到來，淘寶紛紛祭出各種超殺優惠，不過要特別注意的是，若自中國進口的貨品價格低於同類貨物的正常輸入價格，關務署會抽查並徵收4.56％~43.46％的反傾銷稅，即使是國外網站（如Amazon、SHIEN）也可能因自中國發貨同樣被課稅。

根據財務部關務署高雄關，依關稅法第68條第1項及第69條第3項規定，進口貨物以低於同類貨物之正常價格輸入，會損害到台灣相關產業業者，因此會徵收4.56％~43.46％的反傾銷稅，目前公告應課徵反傾銷稅貨物有11類產品，包含鞋靴、毛巾、陶瓷面磚、特定鋁箔、特定不銹鋼熱軋鋼品、特定碳鋼冷軋鋼品、不銹鋼冷軋鋼品、卜特蘭水泥及其熟料、碳鋼鋼板、過氧化苯甲醯及特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品，詳細資料可查閱財政部關務署網頁/貨物通關/反傾銷及平衡稅措施/現行課徵項目。

海關強調，若包裹被抽查到卻未事先申報，不只要補繳貨品價格29%至43%不等的反傾銷稅，甚至產生另外罰金。根據網購社群討論串，有網友提醒「即便透過國外購物網站(例如Amazon、樂天等)下單，只要買的鞋類是『Made in China』且從中國出貨，一樣會被課稅」、「觀察網友經驗分享，走空運比走海運被抽查的機率較小，不過還是不要抱著僥倖心態。」

名單當中值得注意的是，民眾在淘寶等海外平台購物時常購買的鞋靴、毛巾，都屬於須申報的產品，其他和民生較相關的還有陶瓷面磚。在鞋靴項目中，有機會被課4.56%到43.46%的稅，毛巾則是0%到29.72%，陶瓷面磚是0%到20.07%，不過牽涉國家非中國，而是印度、越南、馬來西亞和印尼。

鞋靴方面關務署指定6種涉案貨物，分別是紳士鞋、女高跟鞋、馬靴、童鞋、涼鞋和休閒鞋。毛巾的課徵範圍為貨品名稱涉及方巾、浴巾、枕巾、毛巾、毛巾被、餐巾、茶巾、床巾、腳踏布、桌巾等棉質毛巾織物，及類似毛圈織物製品，與未漂染、未印花、未繡花等成品、半成品。

陶瓷面磚方面，涉案貨物是以黏土或其他無機質原料加以成型，經高溫燒結而成，無論有釉或無釉。包括壁磚、地磚及鋪面磚等。尺寸各邊長為7公分或以上，厚度未達21公厘，用於各廳、空間之牆面、地面之裝修材料。不過只要是異形陶瓷面磚就不屬於課稅範圍。

需特別注意的是，基隆關強調，少數集運商及部分快遞業者主打以「包稅」、「包郵」方式承攬進口快遞貨物，產生低報價格等情形，這其實是虛報貨價以逃漏稅費，若被發現即是違反關稅法規定，將面臨高額罰鍰。

海關提醒，因海關訂有「最低申報價格」，每樣進口貨物適用的稅則、稅率不盡相同，輸入規定也有異，民眾切勿認為集運業者的包稅快遞方案就能免稅。此外，管制物品也是不能直接進口的，若有業者聲稱能幫忙進口，若被查獲也必遭罰。

根據台北關，管制、違禁物品包含豬肉月餅、火腿腸及含豬肉自熱式米飯等，只要是涉及非洲豬瘟疫區之含豬肉產品，都屬於違禁品，此外，海關也會就毒品、槍彈、私菸、電子煙、應實施檢疫之動植物產品，及低報貨物價格等重大違法行為，加強查緝。雙11的來臨將讓海關持續強化貨物查核，防杜違法走私。