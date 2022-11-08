路透：輝達為中國打造首款符合美國禁令的先進晶片

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）美國10月初對中國實施三大禁令，限制中國取得先進技術，重挫該國產業鏈。美國晶片商輝達（Nvidia）今（8）日證實，為中國打造符合美國出口管制規定的先進晶片。

美中競爭升級，為遏制中國先進半導體生產，今年10月美國商務部工業暨安全局將逾30家中國半導體公司列入「未經核實清單」（Unverified List, UVL），嚴令包含台積電、三星等半導體龍頭不得為中國企業製造尖端晶片、設備廠不販賣先進製程設備，美國公民不得於中國半導體業工作等限制，戰略一出近乎全面擊殺中國半導體業未來及軍事發展。

路透社報導，因美國禁令，輝達所製、能用以驅動人工智慧（AI）技術的A100運算晶片也被禁止出口中國。然而「你有張良計，我有過牆梯」，輝達打造代號A800的晶片以供給中國電腦商。

報導指出，A800圖形處理器（GPU）可謂首款美國半導體公司為遵守美國新貿易法規，所打造的先進處理器。輝達先前就曾指出，美國出台管制禁令，可能讓公司營收蒙受上億美元損失。

輝達向路透社發出的聲明指出，第3季投產的輝達A800GPU，是為中國客戶推出的輝達A100GPU替代品，A800符合美國政府縮小出口管制的測試，無法藉由程式修改來超越美國標準。

然而，輝達拒絕透露，是否曾就這款新晶片向商務部諮詢，美國商務部發言人也拒絕發表評論。