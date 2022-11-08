Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

林務局希冀台灣竹產業逆勢翻身 跨部會聯手共譜發展新願景

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/08 17:43
照片來源：林務局提供

照片來源：林務局提供

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)在國際減碳趨勢下，竹子已成為極具發展潛力的綠色資材。臺灣地理、氣候條件適合竹子生長，過去也固有產業基礎，為新時代的竹產業發展提供最佳條件。農委會林務局今（8）日舉行「新興竹產業發展願景論壇」，由農委會黃金城副主任委員揭開序幕，邀集原民會、交通部、經濟部、內政部、文化部等執行「新興竹產業發展綱要計畫」相關部會，分享在對於竹產業發展的規劃方向、政策資源或近期成果。

林務局統籌「新興竹產業發展綱要計畫」，並已在2021年底由行政院核定，「新興竹產業發展計畫（2022-2025年）」草案亦送行政院審查中，未來將透過跨部會通力合作，重新串聯竹材從生產、加工、研發應用到銷售的整體產業鏈。

今日論壇中，行政院張景森政委致詞表示，自2020年起，行政院期望以竹材切入建築材料與生質燃料等面向振興我國竹產業發展，重新串聯從生產、加工、研發、應用到銷售之整體產業鏈，因此在農委會林務局統籌相關部會的努力下，2020年始形成具國際潮流、環保永續之前瞻性全竹產業計畫──「新興竹產業發展綱要計畫」。

林務局局長林華慶表示，在2022至2025年的「新興竹產業發展計畫」中，林務局主要著力的重點在於生產端的原料供應以及竹林更新，以健全發展基礎。目前除了積極投入高效率竹材生產機具的引入外，亦已重新啟動國有林竹林經營，並規劃推動公、私有林竹林經營輔導措施，例如擬定「原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」，藉以增加原民保留地禁伐區域之竹林經營誘因。此外，更宣布臺灣已爭取到2024年舉辦世界竹會論壇，與各國竹產業相關人士深度交流，並將配合規劃結合臺灣首屆竹博覽會，竹領域經典案例與盛事將精采可期，屆時歡迎國內外民眾共襄盛舉。

這次論壇由除了邀請相關部會分享輔導措施與政策利多。另外亦邀請學研專家分享近期在各領域輔導經驗與研究成果，如：莿竹省工採收機械實作（屏東科技大學森林系羅凱安副教授），再到解決竹產業者技術缺口的微型產業輔導（工業技術研究院黃盈賓經理），以及大學師生團隊如何使在地竹產業更精緻並走向國際，透過論壇交流竹產學研各界經驗與意見（中正大學大學社會責任實踐計畫辦公室黃士銘教授），以及分享竹國際趨勢以及將在台灣舉辦的2024世界竹會論壇相關說明（陽明交通大學許倍銜副教授），期望可以藉以交流竹產學研各界經驗與意見，並讓民眾對政府投入我國竹產業發展更增信心。

林務局表示，期盼透過這次論壇活動，讓關心國產竹材產業以及竹林環境的政府部門、產業夥伴、民間團體以及消費者，了解竹產業在跨部會政策支持、學研輔導帶動之下，未來可能的發展願景。

林務局希冀台灣竹產業逆勢翻身 跨部會聯手共譜發展新願景

照片由林務局提供
林務局
國產竹材產業

相關新聞

歷經15年修復！日治時期總督府山林課宿舍群　榮獲台北市文化資產保存維護譽揚獎
歷經15年修復！日治時期總督府山林課宿舍群　榮獲台北市文化資產保存維護譽揚獎
2022/09/27 09:46
遵奉台灣森林保育！林試所：建立木質材料循環利用　提高國產木材自給率
遵奉台灣森林保育！林試所：建立木質材料循環利用　提高國產木材自給率
2022/09/20 11:12
保育意識提升！林務局：生態薪水增列台灣黑熊　 最高年領16萬元
保育意識提升！林務局：生態薪水增列台灣黑熊　 最高年領16萬元
2022/09/13 09:38
軒嵐諾颱風逼近台灣　林務局呼籲民眾暫勿前往山區以維自身安全
軒嵐諾颱風逼近台灣　林務局呼籲民眾暫勿前往山區以維自身安全
2022/09/01 16:53
南台灣野蓮農留田助水雉繁殖！林務局：生態保育是公益價值　將提專案獎勵
南台灣野蓮農留田助水雉繁殖！林務局：生態保育是公益價值　將提專案獎勵
2022/08/16 10:11

更新時間 : 2022-11-08 18:04 GMT+08:00

最受歡迎

荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【重點秒抓】台北市長選舉唯一一場電視辯論會 一次看懂3位候選人政策方向、重大議題態度
【重點秒抓】台北市長選舉唯一一場電視辯論會 一次看懂3位候選人政策方向、重大議題態度
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
中山站變美了！台北捷運公司攜台灣設計研究院 減法設計大改造提升服務品質
中山站變美了！台北捷運公司攜台灣設計研究院 減法設計大改造提升服務品質
【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看
【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看
2022ITF台北國際旅展11/4登場　想出國、搶餐券的快來南港展覽館
2022ITF台北國際旅展11/4登場　想出國、搶餐券的快來南港展覽館
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?