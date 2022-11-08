林務局希冀台灣竹產業逆勢翻身 跨部會聯手共譜發展新願景

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)在國際減碳趨勢下，竹子已成為極具發展潛力的綠色資材。 臺灣地理、氣候條件適合竹子生長，過去也固有產業基礎， 為新時代的竹產業發展提供最佳條件。 農委會林務局今（8）日舉行「 新興竹產業發展願景論壇」，由農委會黃金城副主任委員揭開序幕， 邀集原民會、交通部、經濟部、內政部、文化部等執行「 新興竹產業發展綱要計畫」相關部會， 分享在對於竹產業發展的規劃方向、政策資源或近期成果。

林務局統籌「新興竹產業發展綱要計畫」， 並已在2021年底由行政院核定，「新興竹產業發展計畫（2022-2025年）」草案亦送行政院審查中，未來將透過跨部會通力合作， 重新串聯竹材從生產、加工、研發應用到銷售的整體產業鏈。

今日論壇中，行政院張景森政委致詞表示，自2020年起， 行政院期望以竹材切入建築材料與生質燃料等面向振興我國竹產業發 展，重新串聯從生產、加工、研發、應用到銷售之整體產業鏈， 因此在農委會林務局統籌相關部會的努力下，2020年始形成具國際 潮流、環保永續之前瞻性全竹產業計畫──「 新興竹產業發展綱要計畫」。

林務局局長林華慶表示，在2022至2025年的「 新興竹產業發展計畫」中， 林務局主要著力的重點在於生產端的原料供應以及竹林更新， 以健全發展基礎。目前除了積極投入高效率竹材生產機具的引入外， 亦已重新啟動國有林竹林經營，並規劃推動公、 私有林竹林經營輔導措施，例如擬定「 原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」， 藉以增加原民保留地禁伐區域之竹林經營誘因。此外， 更宣布臺灣已爭取到2024年舉辦世界竹會論壇， 與各國竹產業相關人士深度交流， 並將配合規劃結合臺灣首屆竹博覽會， 竹領域經典案例與盛事將精采可期，屆時歡迎國內外民眾共襄盛舉。

這次論壇由除了邀請相關部會分享輔導措施與政策利多。 另外亦邀請學研專家分享近期在各領域輔導經驗與研究成果，如： 莿竹省工採收機械實作（屏東科技大學森林系羅凱安副教授）， 再到解決竹產業者技術缺口的微型產業輔導（ 工業技術研究院黃盈賓經理）， 以及大學師生團隊如何使在地竹產業更精緻並走向國際， 透過論壇交流竹產學研各界經驗與意見（ 中正大學大學社會責任實踐計畫辦公室黃士銘教授）， 以及分享竹國際趨勢以及將在台灣舉辦的2024世界竹會論壇相關 說明（陽明交通大學許倍銜副教授）， 期望可以藉以交流竹產學研各界經驗與意見， 並讓民眾對政府投入我國竹產業發展更增信心。

林務局表示，期盼透過這次論壇活動， 讓關心國產竹材產業以及竹林環境的政府部門、產業夥伴、 民間團體以及消費者，了解竹產業在跨部會政策支持、 學研輔導帶動之下，未來可能的發展願景。

照片由林務局提供