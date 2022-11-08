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台灣永續能源研究基金會開辦SASB準則實務培訓班　熱烈報名中

By 台灣英文新聞
2022/11/08 17:24
企業永續培訓班申永順秘書長授課。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)

企業永續培訓班申永順秘書長授課。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)

台灣永續能源研究基金會分別與安永、安侯建業、勤業眾信、資誠四大會計師事務所合作辦理SASB準則之內容與執行實務專班，課程架構著重主管機關推動公司治理3.0的目標，並聚焦產業執行案例分享及確信機構觀點解析，課程中設計了座談會時段，與學員一起討論研析，依循SASB準則下未來報告書撰寫的方向及脈絡。期待與參與學員共同在企業邁向永續治理路途上開創出一條新的賽道，名額有限，請逕至官網報名(https://tcsaward.org.tw/tw/about/summit/114)。

永續能源基金會董事長簡又新大使表示，公司治理是健全資本市場的基礎，也是吸引投資人持續投資的主要關鍵。自2023年起，金管會要求資本額新台幣20億以上的企業需出版報告書，且須以SASB準則揭露，對企業本身而言有助於檢視經營本質，對投資人及社會大眾而言，透過企業報告書的揭露更是激勵參與資本市場及善盡利害關係人職責的機會。公司治理3.0的規範藍圖，對台灣整體永續發展來說，更是邁向卓越成長的里程碑。該會攜手四大會計師事務所辦理SASB課程，引導企業參與在公司治理3.0永續藍圖中，一起共同成長，讓企業永續報告書再升級。

永續能源基金會，歷年來亦透過TCSA台灣企業永續獎的舉辦，鼓勵參獎企業重視永續經營、透過聯合國17項永續發展目標關注永續議題。逐年增加的參獎家數及件數，一再的說明台灣永續願景藍圖一年比一年受到重視，有鑑於此，報名參加SASB準則之內容與執行實務課程已是刻不容緩，此次開辦的SASB準則實務培訓班，共開立四個培訓班期，每班授課內容不同，精彩可期，請盡速報名參加，報名官網 (https://tcsaward.org.tw/tw/about/summit/114)。

更新時間 : 2022-11-08 18:04 GMT+08:00

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