心植友善校園傳愛　新北連續7年友善校園獎全國第一

新北市政府教育局今(8)日在中和區光復國小辦理1 11學年度學輔主任工作研討會暨友善校園頒獎頒聘典禮， 教育局長張明文親自頒發81項市級友善校園獎項給獲獎的卓越單位 及人員並頒聘輔導團員聘書，今（8）日也同時辦理學輔主任工作研討會， 多元的增能課程，讓現場的學輔夥伴收穫滿滿。

教育局表示， 新北市的學輔工作人員是一群用真心守護孩子的超級護衛隊， 不但規劃執行多元精彩的學輔活動，讓親師生安心就學、健康成長， 更善用研討會培力增能，跨局處、跨專業綿密合作，完善輔導網絡， 帶好每一個孩子。新北教育已連續締造7年榮獲教育部友善校園獎項 全國第一、生命教育連續4年、品德教育連續3年全國獲獎數最多的 殊榮，感謝第一線持續為孩子付出的學輔人員。

典禮中另一個亮點是頒發友善校園輔導團、 特教及資優輔導團團員聘書，他們無私的貢獻專業， 提供各校諮詢服務，是學輔工作的最佳智庫。會場中並展出各校在學 輔工作的卓越成果，包括生命教育、品德教育、服務學習楷模王、 優良學輔刊物等，透過靜態的書面資料， 一一訴說每一所友善校園的真善美， 也讓與會人員除了動態研討活動的培能，更能見賢思齊，從中獲益。

研討會上邀請頂溪國小柯志賢校長分享友善校園卓越學校的經營心法 ，頂溪國小以「澆灌『頂溪彩虹森林』精靈小善苗，共創『精』 益求精『靈』光閃耀大樂園!」為願景，全校親師攜手同心， 為孩子的幸福努力。柯校長也針對就學不穩定、 家庭功能欠佳的個案，分享團隊的巧思與用心， 讓學校裡為中輟個案頭痛的學輔主任們，上了寶貴的一課。

這次會議還特別邀請衛生局、社會局、少年隊與學輔主任們， 共同探討近年的學輔焦點議題，包含校園心理健康與自殺防治資源、 目睹家暴兒少教育與學生偏差行為防治， 讓與會成員更知道如何善用網絡的力量，將每個孩子帶上來，打造一 個普特融合、輔特融合、全學校服務的友善校園。

新北市學生輔諮中心共有三位人員獲得市級傑出行政人員表揚， 分別是北區輔諮中心主任的仁愛國小陳志哲校長、 社工師督導陳珮蓉以及西區輔諮中心學校社工師督導蘇迎臨。 他們平日工作繁忙，但都善用公餘時間梳理省思， 不斷精進整合工作內容，規劃符應個案需求的創意方案， 例如鵝媽媽親子營、性平闖關方案、學校社工師實物銀行， 穩穩地接住每一個需要的孩子， 把學生輔諮中心營造為學生輔導工作的堅實堡壘。

學校社工師督導蘇迎臨更榮獲今年教育部全國唯一的「 友善校園傑出行政人員獎」，謙虛的她表示， 願將這份榮耀歸功於持續攜手為教育理想堅持的學校社工師團隊， 還有給她無比勇氣的個案與服務家庭。

教育局長張明文表示，新北好教育，在地家好學，4年來投入超過2 00億元改善校園環境與學習硬體設備，並有超過100項全國第一 及首創，2022四大教育民調都是六都或全國第一， 造就在地就學率邁向8成，讓孩子在自己的家鄉求學讀書， 就能享有最優質的教育。新北市的是每一個教師、 行政人員全心共同營造出讓學子們安心、家長們放心友善、美好的校 園環境，未來新北市會更加用心，給孩子最好的幸福未來。

學輔主任全心投入友善校園營造，專業增能收穫滿滿。(照片來源：新北市教育局提供)

教育局長張明文(左7)頒聘特教及資優輔導團團員聘書後大合影。(照片來源：新北市教育局提供)