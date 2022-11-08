大手牽小手！四天三夜單車跟著走　海洋教育到校推廣暨服務學習

為宣導「親海、知海、愛海」以及「自然、在地、 學習」之核心精神，新北市戶外與海洋教育中心邀請光復高中等5校 師生，由中心進行培訓課程，規劃以自行車組隊， 預計四天三夜繞經新北市新興、三芝、中港、山佳等4所小學， 進行海洋教育及環境教育推廣暨服務學習行程，實踐「知行並進」 的學習之旅，培養服務貢獻之精神。

教育局長張明文表示，新北市結合十二年國教之核心素養、聯合國S DGs4「優質教育」及SDGs14「水下生命」， 引導學生從海洋教育五大主題出發，以「自發」、「互動」、「 共好」之理念，建立自主學習、終身學習的態度， 期望每位學生都能內化學習知識，成為未來貢獻社會的力量， 共同為社會盡一份心力。

指導學生海洋科學課程的光復高中教師陳傑昇表示， 該校學生設計融冰實驗課程，讓國小學童親手操作、 親眼看見消融冰塊的變化， 並在實驗當中引導學童討論台灣四面環海的所處位置， 以及台灣土地流失所造成的危機。除了設計課程之外， 也規劃各組分段的自行車騎乘路線及騎乘安全等細節事項， 對學生而言是一項特別的學習經驗， 對教師而言也是相當大的教學挑戰，能帶領學生參與活動， 覺得非常有意義。

三重高中教師同時也是新北市戶外與海洋教育中心研發教師的王曹晏 婷則說，此次活動最大特色是由國中學生動手設計課程， 學生分組進行討論後， 設計出符合國小學童認知程度的體驗與操作流程，以海洋文化為課程設計主軸，從台灣四面環海的自然環境出發， 討論各地豐富而多元的慶典儀式， 並與國小學童分享眾多儀式祭典背後， 代表的是當地居民與自然共存、敬天地思源頭的海洋文化思想。

板橋國中8年級林允安同學表示， 以前他認為海洋休閒的範疇只有運動， 現在知道它有更多的活動可以體驗，謝謝老師們， 指導他們很多知識和心靈安慰，他會更努力練習口才， 這樣在教小朋友的時候才不會緊張。清水高中8年級郭彥甫同學也說 ，他很喜歡教書的感覺，雖然要做簡報很複雜、很難做， 但是大家齊心協力就可以完成，希望可以完整地把知識帶給小朋友。 三和國中7年級鄭侑宸同學則說， 感謝老師耐心的教導和同學的陪伴，期待這次四天三夜的騎腳踏車服務學習之旅。

教育局表示，新北市為了推動戶外與海洋教育，以海洋教育五大主題 為課程設計、戶外教育之在地學習為行動實踐， 帶領國中生走入國小校園進行課程的服務學習，創造自主研發、 學習教學與服務貢獻的三贏局面，不僅有利於學生活用知識， 更能營造一個友善的學習鏈，讓國中生作為前輩教導國小學童， 給予指導建議，國小生則以學長做為榜樣，增強學習信心， 同時透過鏈結團隊之間之情感，提升學生的學習視野、 深化學童的學習動機。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供