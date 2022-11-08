最挺體育 富邦6家公司同獲「運動企業認證」標章 全台最多

富邦金控旗下4家子公司富邦人壽、台北富邦銀行、 富邦產險及富邦證券，今年第三度榮獲「運動企業認證」！ 加上富邦金控及富邦育樂公司於2020年已三度榮獲認證， 總計富邦目前共有6個公司同獲認證，為目前國內擁有最多「 運動企業認證」標章的企業之一。透過對內積極推廣員工運動風氣， 打造健康職場；對外贊助各項大型賽事，培育菁英選手、 同時經營兩大職業球隊，富邦力挺體育，具體實踐「正向力量 成就可能」品牌精神！

教育部體育署為鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣， 實現關懷員工之企業社會責任， 並協同企業力量支持運動產業之發展， 以彰顯企業之健康人力資源與品牌價值，自2016年起推動「 運動企業認證」，每次認證擁有3年效期。富邦金控及其5家子公司 至今皆已連續三度榮獲認證！在目前擁有效期內認證的企業中( 2020~2022年)，富邦就佔了6席， 高居國內各家企業之首，由此可見富邦對台灣體育推動之用心投入。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以「成為亞洲一流金融機構」 為發展願景，將員工視為企業最珍貴的資產， 重視員工健康持續促進職場健康安全及工作生活平衡。2021年重 新擘劃永續願景藍圖，擬定「 低碳、數位、激勵、影響 」四大策略，其中「激勵」策略，以「打造友善、健康之幸福職場」 為願景藍圖，希望形塑多元、尊重、溝通和諧之氛圍， 持續推動人才發展、吸引與留任之計劃，並積極鼓勵員工參與友善、 健康活動，設置員工運動中心、舉辦籃球賽、登山活動等， 打造健康安全之職場環境。

另為貫徹富邦永續願景中的「影響」策略，串聯社會正向力量， 富邦也贊助各項大型國內外賽事舉辦，如「富邦長春公開賽」、「 富邦盃少棒邀請賽」、「富邦U18明日之星大賽」等，2020年 起，富邦更成為全台唯一贊助北中南四大馬拉松賽的金融業，包括「 臺北馬拉松」、「新北萬金石馬拉松」、「高雄富邦馬拉松」以及「 臺灣米倉田中馬拉松」，帶動國人健康運動風氣！此外， 富邦也贊助許多台灣菁英選手，包括奧運舉重金牌選手郭婞淳、 奧運高爾夫銅牌選手潘政琮、奧運體操鞍馬銀牌得主李智凱等。

蔡明興指出，除了贊助舉辦大型運動賽事及培育菁英選手外， 在職業運動賽事領域，富邦也沒有缺席！ 富邦也是目前台灣唯一同時擁有職籃(富邦勇士隊)、職棒(富邦悍 將隊)、成棒(富邦公牛)的企業。另外， 富邦在進軍職棒之前即長期贊助富邦公牛成棒隊，至今已長達30年 ，在在顯示富邦以具體行動落實支持運動的決心。 而富邦金控推廣體育活動的作為也獲得各方肯定，除了「 運動企業認證」外，更已連續14年獲教育部體育署「體育推手奬」 肯定。

除了金控積極推廣體育活動，富邦人壽、台北富邦銀行、 富邦產險及富邦證券等四大子公司也積極響應，齊心實踐富邦「 正向力量 成就可能」品牌精神。富邦人壽不僅長達七年冠名贊助「富邦人壽U BA大專籃球聯賽」，決賽並掀起國內攻蛋瘋潮， 帶動台灣大學籃球賽熱度；同時深耕基層籃球發展，連續八年舉辦「 富邦人壽勇士系際冠軍盃」， 攜手臺北富邦勇士籃球隊促進職業籃壇、校園籃賽交流互動；在3對 3籃球成為東京奧運正式競賽項目後， 富邦人壽今年亦首度投入支持國內最高層級之「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」籃球賽事，幫助優秀選手們累積更高積分， 致力扮演將國內籃壇推向國際舞台的重要推手。此外， 富邦人壽積極打造運動生活化的健康職場環境， 於企業內部推動健走、登階等活動，並且領先業界首創健康促進LI NE主題帳號「富邦人壽健康邦」，推廣運動保健、防疫關懷、 環境保護等觀念，持續發揮企業影響力。

北富銀深信運動是凝聚團隊向心力、展現企業活力的最佳方式， 長期以行動支持台北馬拉松、甲子盃桌球賽、臺北世大運等賽事， 更將運動元素與金融本業結合， 與富邦悍將棒球隊及富邦勇士籃球隊合作打造棒球及籃球主題分行。 此外，為強化員工運動風氣，北富銀設置員工專屬運動健身中心， 聘請專業健身教練駐點，開設的運動團體課程，每年平均有 800人次參與，落實健康職場理念。今年，更推出「Green Walk健走減碳愛地球」活動」，連結聯合國永續發展目標SDG 3健康與福祉及SDG 13氣候行動，結合健康生活及減碳目標， 鼓勵員工養成健走習慣以提升健康免疫力， 並透過多走路少搭車的方式，減少傳統燃油產生的碳排放， 宣導永續觀念，呼應富邦ESG策略主軸的低碳及激勵，落實富邦「 正向力量 成就可能」品牌精神。

富邦產險致力打造友善健康的幸福職場環境，透過定期健檢、運動、 旅遊等多元方式，鼓勵員工維持工作與生活平衡， 並將每週三及每月第一個週五訂為「幸福家庭日」， 提醒員工準時下班，享受個人及家庭時光。同時， 提供社團補助鼓勵員工自發成立運動社團、不定期舉辦健康講座、 設置運動空間、提供免費運動觀賽票券及馬拉松參賽名額等， 培養員工對運動的喜愛，並凝聚對企業的歸屬感及向心力。 為因應疫情，富邦產險也提供員工即時篩檢服務， 用正向力量熱情守護員工。此外， 富邦產險除了長期支持國內體育活動發展，同時也發揮核心職能， 開發登山、海域保險等滿足民眾休閒生活需求的保險商品， 以保險專業推動國內運動產業，進而增進社會大眾身心靈健康。

富邦證券將員工運動風氣化作品牌重要DNA之一， 並積極邀請主管機關、同業一同參與，連續主辦14屆的「 富邦證券桌球聯誼賽」，即邀請金管會、證交所、期交所、 櫃買中心及券商公會等參加。富邦證券也積極投入資源， 贊助國內體育賽事及運動選手， 同時提供國內各大職業運動觀賽機會， 讓員工與家眷一同體驗頂級運動賽事， 達到工作與生活平衡的職場環境。此外，富邦證券已連續5年冠名贊 助「G!POP流行音樂節」悍將主題日， 邀請金曲歌手進行賽後演唱會，帶給球迷截然不同的觀賽體驗，總計 5年來已帶動逾6.8萬人次進場觀賽， 平均每場進場人數均超越當年度中職平均進場人數！ 富邦證券更力挺公益，主題日活動除了邀請公益團體到場義賣外， 更邀請偏鄉弱勢學童到場觀賞球賽， 期望學童透過觀賽可學到運動的正向力量，面對未來各種挑戰。

未來富邦金控與旗下子公司將持續推廣健康運動， 對內守護員工健康，營造公司運動風氣及打造健康職場典範； 對外將持續贊助主辦各類體育賽事、 培育菁英選手並積極經營富邦悍將及富邦勇士隊， 厚植台灣與國際接軌的重要軟實力！