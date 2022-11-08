中華電信「AI聲音濾鏡」語音轉文字服務立即體驗好禮獎不完！

順應數位影音浪潮，由中華電信獨家自主研發的「AI聲音濾鏡」 語音辨識服務，可將聲音、影片等音檔，自動轉檔產出字幕檔( srt檔)與逐字稿(txt檔)， 能正確辨識時事流行用語及產出熱詞資訊聚焦重點摘要， 協助創作者輕鬆管理內容，建立專屬聲音資料庫， 為影音產業拓展語音應用服務注入新動能。推出後， 已獲新聞工作者、新創科技業及教育界等好評， 有效縮短了冗長的編打校正時間。即日起至12月31日止，推出「 AI聲音濾鏡體驗大募集」活動！除可享首次免費體驗外， 可享多重獎勵與優惠方案，最高可獲得7-11虛擬商品卡600元 ，並有機會抽Apple watch ultra！

隨著YouTube、Podcast、 TikTok網路影片盛行，影音創作者在完成音檔錄製後， 需花費大量時間進行字幕後製聽打，「AI聲音濾鏡」 僅需花費四分之一的時間即可產出逐字稿；在編修字幕時， 系統會逐句自動放慢播放速度，方便編修內容，提供自媒體、 聲音內容產業者的多元應用。此外，也能幫助教育者、新聞服務業、 學生族群，運用於影片後製、線上課程剪輯、節目素材、 會議記錄的編寫，加速完成編寫工作。

「AI聲音濾鏡體驗大募集」多重獎勵與優惠方案限時樂翻天！ 即日起至12月31日，完成註冊即免費享「語音轉文字管理」 功能服務30分鐘、填寫問卷可再獲得7- 11虛擬商品卡300元(獎項共計：1000名)、 分享再將活動頁至個人社群與推薦好友，加碼獲得7- 11虛擬商品卡100元(獎項共計：1000名)！ 活動期間購買任一AI聲音濾鏡方案，即可獲得7- 11虛擬商品卡200元(獎項共計：200名)； 12月31日前付費申辦人數達200人以上，加碼抽出Apple watch ultra一隻(限新申辦用戶)！活動期間另推出限時「 小時訂閱方案」半價優惠(原訂價$90/時；限時半價優惠方案$ 45/時)，立即線上進行體驗、分享好友拿好康！