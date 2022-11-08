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Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/08 16:50
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」（圖／截自IG @netflixkr）

Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」（圖／截自IG @netflixkr）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓國電視台tvN及Netflix的最新韓劇「明星經紀人生存記」於昨（8）日開播第一集，收視率為3.7%，這齣劇的主角雖非大明星，而是背後默默耕耘的經紀人，但將有20位知名藝人客串演出，噱頭十足。

「明星經紀人生存記」翻拍自法國人氣喜劇「找我經紀人」，由活躍於戲劇及綜藝的李瑞鎮飾演Method娛樂的理事，有著善於計算個性的麻台旿，「機智醫生生活」的郭善英飾演擁有14年經驗、求勝欲望高的經紀人千齊認，「惡之花」徐賢宇飾演著個性溫和、小心謹慎的組長金眾敦，而在「非常律師禹英禑」中飾演董格拉米而爆紅的朱玄英，飾演責任心強的菜鳥經紀人邵賢周。

本劇的看點除了主演們的演技外，另一大亮點為每集劇中的客串人物，這些客串人物皆是真實的大牌演員們，在劇中皆飾演著大明星，且以自己的原藝名演出，這些經紀人在劇中將會與許多不同的明星一起工作，並從中學習、改變。

昨（8）日所播出的第一集中，客串人物即為「寄生上流」中飾演富太太的曹汝貞，在劇中他因為年紀較大而被拒絕合作，個性善良的經紀人邵賢周不忍心說出實情，但邵賢周卻多管閒事去安慰曹汝貞，讓她知道了實情，又氣又難過的曹汝貞在經過協議後，以接受微整形的條件下出演，但在最後一刻她又決定以自然的面貌生活，放棄了演出機會，接受自己真實面貌的勇氣，及真心支持藝人的經紀人，給觀眾帶來了溫暖。

「明星經紀人生存記」第二集客串將由「犯罪都市」陳善圭及「藍色海洋的傳說」李熙俊演出，後面已釋出的客串演員還有「我的大叔」吳娜拉、「機智牢房生活」朴呼山、衣袖紅鑲邊「徐孝琳」、「魷魚遊戲」金姝怜、「惡之花」金智勳等，目前已公開了超過20個大牌客串演員，令人期待。
Netflix
韓劇
明星經紀人生存記

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