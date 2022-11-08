趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年

（台灣英文新聞 /生活組 綜合報導）氣象局指出，今（8日）傍晚5點至晚間9點，有伴隨月升的月全蝕發生，賞月最佳地點落在台南至新竹，而今晚天文奇景「加碼送」，晚間7點至8點間還有天王星在全食階段的紅月後方再跑出來，不過肉眼較難觀測，建議用望遠鏡比較看得到。

今傍晚開始天空有兩大天文奇象，錯過恐再等2322年。時間方面，根據中央氣象局，今17:09是月蝕初虧，因此會先看到月偏食景色，各地月出時間約在17:02~17:17間，不同地點月出時間會稍不同，不過只要月亮升起就會看得到偏食。

到了18:16，月球全部進入地球本影，出現紅月；18:59是月球最深入地球陰影之時；19:42月球則開始離開地球本影；20:49偏食結束，月面回復完整圓形。

地點方面，氣象局說台南至新竹賞月機會較高，觀月條件次佳則為高屏地區（越晚越佳)、金門、澎湖、台東。而北部、東部如桃園、花蓮、馬祖因雲量稍多，只能碰運氣，最後必須在雲雨縫中找希望才看得到血月的地區是北北基、宜蘭。

氣象局說，東北部地區因是迎風面，雲量仍多，有短暫陣雨，所以越往西半部、賞月條件越佳。不過傍晚月亮初升時，有些山區的午後對流雲還沒消散，可能會暫時遮蔽東方視線，待時間越晚，賞月條件有機會越佳。

另外，這次血月也加碼「紅月掩天王星」的特殊現象，發生時間約在19:02~19:56，不過因為天王星相當暗，在一般環境下幾乎難以用肉眼看到，因此氣象局建議要使用適合的望遠鏡觀測，或是在有高倍率望遠鏡的線上轉播畫面來欣賞。​

直播畫面分為台北（https://youtu.be/VbKqtycq_r4）與台南直播（https://youtu.be/3xUrnqyhaAM）。

氣象局說，月食現象每年都有，2000年開始一百年內，全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣總共可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。明年將有1次半影月食及1次月偏食，台灣均可見，至於下次台灣能見的月全食將發生於2025年9月8日。

不過這次的月掩天王星則非常罕見。氣象局指出，這次月掩天王星現象正巧發生於月食期間，推算1800年以來的資料，台灣於1930年10月8日的月偏食亦正好發生月掩天王星，不過該次掩入及掩出點均不在地影本影區內，而是發生於半影區中，不能見天王星自月食的紅月後面進出，遠不如今天月全食掩天王星稀有。