（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）現在小孩很有自己主見，很懂得自我表達，但也容易以自我為中心、缺乏同理心，因此除了學習學科、才藝外，如何培養孩子「核心素養」更顯重要。獲親子天下「教育新創 20+」，致力於推動「玩中學」的創新教育團隊玩轉學校，推出以創業為主題的冬令營，結合台灣議題，引發孩童的好奇與興趣，促使孩童自主學習及落實永續關懷。

玩轉學校表示，「玩轉創新創業營」盼讓小孩走出課堂，藉由認識台灣議題的議題遊戲設計營、及透過戲劇認識情緒的情境故事營，除培養孩童素養實力外，更藉由議題討論、良善同理的引導，打開孩童認識世界與自我關係的視野。

玩轉學校進一步說明，營隊中皆模擬真實情境，讓孩童能投入其中，創造永生難忘的學習契機。如創新創業營學童需創立公司、選拔 CEO，到估算成本及上街行銷販售；議題遊戲設計營則需走入在地，與議題相關人訪談，並將之製作成遊戲舉辦發表會。該營隊過往曾探討過雲林六輕工業區議題、金門閩南建築保存等。亦有孩童將自己設計的遊戲成功推廣至校園，讓老師在課堂中使用，使更多人認識議題，關心在地。

玩轉學校共同創辦人黎孔平表示，透過遊戲設計及營隊中的師資引導，玩轉學校創造出孩童難以在校園中獲得的學習環境，包括擁抱失敗、不給予標準答案、認識自我情緒等，陪伴孩子建立自主力與尋找自我價值，讓成就感、興趣推動孩童建立自信，培養更長遠的學習動機。

來自全國各地的中小學生齊聚創新創業營，扮演社會創業家，由玩轉學校的創辦人濃縮創業經驗的精華，由淺入深一步步的引導學員進行公司組成、社會創新模式圖、財務風險評估、自我表達等的關鍵活動，透過不斷的思考、演練、Pitch，以及非常重要的街頭實戰，刺激孩子們的社會創業精神。

由引導員扮演的執行長一開始就告訴所有孩子：「創業的過程請先學習怎麼犯錯！放下課堂的習慣，創業面對的不是選擇是非題，根本沒有標準答案，你只能謙卑地聆聽市場的聲音！」

孩子自主陪弱勢攤商聊天了解故事，並協助兜售口香糖。（業者提供）

此外，多年的教學藉由營隊建立此學習環境及遊戲，玩轉學校也從孩童身上看見許多自主良善的感動故事。如曾有孩童在創新創業營隊中，銷售完自己的商品後，自主協助街邊弱勢攤商賣口香糖，活動後更將自己銷售所得，部分捐給協助街友的非營利組織人生百味。

玩轉學校遊戲設計師吳點蒼表示，期待透過營隊，啟發孩子面對未來的六大關鍵學習力：創意、思辨、自主、卓越、團隊、良善，並期許能透過孩子帶動社會良善風氣，與孩童一起打造良善世代。讓 108 課綱所重之素養教育能更具象化的落實在孩子身上，扎根下一代啟動社會影響力。

2023 年冬令營現已開放報名，並有提供早鳥等優惠活動，詳情可至官方網站查詢相關資訊。

同理心非天生 玩轉學校推創業冬令營 結合時事養成孩童關鍵素養