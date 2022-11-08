英國國貿部官員來台主持台英經貿對話會議　聚焦離岸風電、氫能

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）英國國際貿易部副部長韓斯（Greg Hands）於11月7日抵達台灣訪問，並在9日代表英方主持第25屆台英經貿對話會議，並推廣英國在離岸風電及氫能等領域之專業技術。外交部發言人歐江安今（8）日表示誠摯歡迎。

韓斯將與經濟部政務次長陳正祺共同主持此屆台英經貿對話會議，這是疫情以來首次實體面對面之台英經貿對話會議，英國在台辦事處表示，英方將就金融科技、食品與醫藥等產業之市場准入議題與台方進行討論，以協助更多英國企業出口與投資台灣。此外，韓斯也將與台方就再生能源、科學與創新等互利領域進行交流，推廣英國在離岸風電、氫能和電動車的專業創新。

韓斯表示，「我第一次來台灣是在31年前（1991年），很高興看到台灣長足成長為如此多元活躍的經濟體。我很高興能是疫情以來首位到訪台灣的英國貿易部長，一同慶祝台英經貿對話會議25周年。與台灣這個重要夥伴加強貿易連結是英國脫歐後向印太傾斜的政策方向，更緊密的合作將有助於保障我們未來數十年的經濟發展。」

英國在台辦事處說明，韓斯部長將與蔡英文總統、經濟部王美花部長、數位發展部唐鳳部長、國家發展委員會龔明鑫主任委員和行政院鄧振中政務委員會面，提升供應鏈多樣性與韌性，加強經濟合作。

英國在台辦事處透露，本屆經貿對話會議後，英國創新局（Innovate UK）將與台灣經濟部技術處簽署合作備忘錄，加強雙邊科技與創新合作，在2025年前將有500萬英鎊資金挹注台英雙邊創新科研計畫。

去年（2021年）英國與台灣雙邊貿易總額超過80億英鎊，與前兩年相比成長14%，同期英國對台灣出口亦大幅增加。英國在台辦事處今年進行的年度英國企業調查結果指出決大多數在台營運的英國企業皆看好台灣經濟前景。

歐江安今日在例會表示，外交部至為歡迎英國國際貿易部副部長韓斯（Greg Hands）於11月7日抵達台灣訪問，並與經濟部政務次長陳正祺共同主持「第25屆台英經貿對話」，外交部也祝福會議圓滿成功，深信將進一步深化台英強勁的貿易投資往來，有助雙方經濟繁榮與發展，建構強韌的民主供應鏈。訪台期間，Hands副部長將晉見我國總統蔡英文。