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清零不懈、市場信心崩 中國富豪財產大縮水 首富是誰？

富豪榜名次出現洗牌，但首富鍾睒睒還是坐擁650億美元身價

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/08 14:19
北京街景（圖／美聯社）

北京街景（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）俄烏戰爭、北京嚴苛清零，加上陸股與港股表現低迷，最新數據指，中國超級富豪的財富大縮水，跌幅是20年來之最。

路透報導，根據胡潤百富榜（Hurun China Rich），今年中國僅1,305人的財產淨值來到50億元人民幣（約新台幣221億元），較去年掉了11%。50億元人民幣是該排行榜用來鑑別極富階級的最低門檻。

這些富人的財富總值為3.5兆美元，較去年下滑18%。此外，身家達到100億美元者，也減少了29人，來到56人。是胡潤百富榜開始排名24年以來，最大減幅。

除了俄烏大戰對全球經濟的衝擊，堅持COVID清零的政策，以及房地產市場大蕭條，也加劇了中國經濟放緩腳步。再者，有關當局兩年來大動作整飭科技業，重傷阿里巴巴、騰訊控股等巨擘，加上習近平「登基」展開第三任任期後，外界普遍預期意識形態恐凌駕經濟成長，在在打擊投資人信心，港股與陸股這幾周以來都跌跌不休。

碧桂園控股執行副主席楊惠妍，是百富榜上資產蒸發最多的企業家，足足少了157億美元。碧桂圓一如其他地產開發商，也飽受債務問題所苦。由於科技類股大跌，騰訊創辦人馬化騰財產也縮水了146億美元，掉到第五名。阿里巴巴創辦人馬雲及其家族則滑落了四個名次，來到第九名。

農夫山泉董事長、北京萬泰生物藥業股份有限公司董事長鍾睒睒，則連續第二年榮登中國首富之位，身家增了17%，來到650億美元。屈居第二位的是TikTok母公司字節跳動（ByteDance）創辦人張一鳴，但財富少了28%，成為350億美元。第三名則是電池大廠中國寧德時代新能源科技（CATL）董事長曾毓群。

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