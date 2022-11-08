（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增24,974例COVID-19確定病例，分別為24,935例本土個案及39例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。



指揮中心表示，今日新增之24,935例本土病例，為11,678例男性、13,231例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市(3,734例)，新北市(3,722例)，臺中市(3,552例)，臺南市(2,541例)，桃園市(2,166例)，臺北市(2,107例)，彰化縣(1,292例)，屏東縣(929例)，雲林縣(701例)，嘉義縣(567例)，新竹縣(555例)，苗栗縣(546例)，新竹市(493例)，南投縣(477例)，嘉義市(380例)，宜蘭縣(357例)，基隆市(255例)，花蓮縣(239例)，臺東縣(155例)，金門縣(94例)，澎湖縣(50例)，連江縣(23例)。



指揮中心指出，今日新增15例本土病例死亡個案，為5例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、14例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月13日至11月4日，死亡日期介於10月28日至11月5日。





指揮中心說明，今日新增39例境外移入個案中，為14例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自義大利、奧地利(各1例)移入，另37例感染國家調查中。入境日期介於今年10月10日至11月7日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,929,052例確診，分別為36,720例境外移入、7,892,278例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,247例COVID-19死亡病例，其中13,230例本土，另17例為境外移入。

【11/8台灣本土+24,935例／境外移入+39例】增33例中重症、15例死亡數創189天以來新低