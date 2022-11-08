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美國研究：輝瑞Paxlovid可降低26%「長新冠」風險

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/08 12:10
據最新研究顯示，輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid能降低26%的長新冠（COVID-19急﻿性感染後徵候群）」風險。（圖／美聯社）

據最新研究顯示，輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid能降低26%的長新冠（COVID-19急﻿性感染後徵候群）」風險。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid除了可降低感染新冠後住院和死亡的風險外，據最新研究顯示，還能降低26%的長新冠（COVID-19急﻿性感染後徵候群）」風險。

CNN報導，據美國退伍軍人事務部聖路易斯醫療系統5日在線上公布的研究，研究人員分析了逾5萬6千名曾罹患新冠肺炎的退伍軍人電子病歷，其中有9424人在確診5天內開始服用Paxlovid進行治療。

這些研究案例平均年齡為65歲，在2022年3月1日至6月30日間確診，他們皆有符合至少一項重症風險因子，例如高齡、糖尿病、吸菸、肥胖、癌症、糖尿病、心血管疾病和肺部疾病等。

結果發現，與47123位服用安慰劑的對照組相比，9424位服用Paxlovid的患者，降低了26%發生長新冠的風險，相當於確診後3個月，每100人減少2.3名出現後遺症的案例，包含心臟病、血液性疾病、疲勞、肝病、腎病、肌肉疼痛、認知能力受損和呼吸急促等症狀；但與發生咳嗽和糖尿病等兩種後遺症的風險無相關聯性。

研究還發現，不管是否有新冠疫苗（基礎劑、追加劑）接種史、首次確診，或是重複感染者，Paxlovid都能降低發稱長新冠的風險。

研究人員指出，目前還不清楚延長患者服用Paxlovid 的天數或加重其劑量是否能大幅度降低長新冠風險，據了解，美國國家衛生研究所（NIH）正在招募1700名受測者，試驗預計於2023年初啟動，以評估Paxlovid治療長新冠的可行性，。

不過，該研究尚未經同儕審查、或刊在醫學期刊上，同時，也存在侷限性，例如，多數研究案例是白人男性。

根據IHME研究數據推估，2020年到2021年全球有罹患長新冠的人數恐怕達到1億4500萬人，由於缺乏長期數據研究，究竟有多大風險或為何會出現長新冠的原因仍不明確，只能推斷可能是因病毒一直留在體內，使得身體長期處於慢性發炎的狀態，且在現今的醫學上，仍沒有具體的治療方法。

美國研究：輝瑞Paxlovid可降低26%「長新冠」風險
輝瑞
Paxlovid
新冠肺炎

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更新時間 : 2022-11-08 13:28 GMT+08:00

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