球迷喊「太扯了吧」！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）台灣職籃迎來36歲美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），其資歷深厚且擁有多項紀錄，近期預計加盟T1聯盟的桃園永豐雲豹隊，成為加盟台灣職籃的最大咖洋將，台灣球迷也瘋喊「太扯了吧！」。

T1職籃桃園雲豹球團8日無預警宣佈，將聘請NBA球星霍華德來台加盟，他將正式搭機抵台，雲豹球團將於11月12日舉辦加盟記者會。

霍華德8度入選NBA全明星球員，5度拿下NBA年度第一隊，3度年度最佳防守球員，也於2020年和湖人隊一起拿下NBA冠軍，身高208公分的他，參加2004年NBA選秀，最後以狀元（第一名）之姿被奧蘭多魔術（Orlando Magic）選中，霍華德加盟台灣職籃將會是繼另一名NBA前狀元班奈特(Anthony Bennett)之後，再一名美國職籃狀元等級球星來台打球。

霍華德在當年被視為聯盟強力中鋒的接班人，生涯參與過18個賽季，曾效力魔術、湖人、火箭、老鷹、黃蜂、巫師、76人等隊，在實力與資歷上，霍華德明顯比現在效力於P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅的班奈特更加優秀。

不過在今年結束與湖人的合約後，霍華德日前在上節目時表明有意願加入衛冕軍勇士，來協助指導陣中年輕中鋒威斯曼（James Wiseman），不過卻受到球隊顧問婉拒，重返NBA的可能性非常低。

值得一提的是，霍華德過去曾3度訪台，他2010年曾任「安麗紐崔萊少年NBA挑戰賽」推廣大使，來台舉辦見面會。2013年他效力於NBA休士頓火箭隊時，曾與印第安納溜馬隊在台北舉行熱身賽。同年8月他在台北出席NBA國際系列賽台北站球僮選拔活動時，親自示範球僮的球場清潔動作，親民指數爆表。同一行程中，他也到信義區籃球公園舉行揭幕式，秀中文、與粉絲、記者超幽默互動令人留下深刻印象。

此外，霍華德比起曾來台打SBL（超級籃球聯賽）、ABL（東南亞職業籃球聯賽）且令台灣人非常難忘的大咖NBA球星NBA探花郎梅奧（O.J. Mayo）來得更加大咖，因此這次的加盟消息也成為台灣籃壇震撼彈。霍華德上季從76人隊再度重返湖人隊，場軍出賽16.2分鐘，繳出6.2分，5.9籃板成績。

在社群影片中，霍華德表示，「這次很高興能夠加入桃園雲豹，我已經迫不及待想和你們見面，我很期待見到我的隊友們，我們球場見！」桃園雲豹總經理蘇翊傑則表示，霍華德加盟後，將與上一季T1聯盟阻攻王戴維斯（Deyonta Davis）組成最強禁區雙塔，也期待他能夠將經驗、觀念與技術，傳授給隊上年輕球員，並幫助球隊奪得今年總冠軍。

此消息一出，引起台灣社群討論平台PTT瘋狂討論，有球迷留言「魔獸超大咖吧！上季還在NBA」、「核彈級行銷」、「好狂！狀元/冠軍/準名人堂⋯⋯台籃史上最高級欸」、「覺得跟Manny差不多等級」，也有大量網友表示「他是我曾經最愛的球員！」、「太扯了怎麼請來的」、「太神了！」等，可見台灣籃球迷對霍華德來台極度期待，也有望讓較少人觀看的T1聯盟進帳更多票房和直播觀看數。