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防北京取得過多影響力 中資收購德晶片廠恐喊「卡」

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/08 11:43
德商艾爾默斯公司與中資瑞典晶片商Silex間的晶片廠交易案可能被德國政府凍結（圖／路透社）  

德商艾爾默斯公司與中資瑞典晶片商Silex間的晶片廠交易案可能被德國政府凍結（圖／路透社）  

(台灣英文新聞／國際組　綜合報導）總部位於德國多特蒙德（Dortmund）的半導體技術公司艾爾默斯（Elmos）今（8）日表示，中資企業收購旗下晶片厰的交易恐被柏林政府喊「卡」。

綜合路透社、德國之聲報導，生產汽車晶片及零件的艾爾默斯，去年12月公布將晶片加工廠以8500萬歐元出售給瑞典晶片商Silex，Silex實為北京賽微電子（Sai Microelectronics）控股的子公司。德國經濟部正在審查此交易案，原先已向外界透露，該筆交易「很可能會獲得批准」。

然而艾爾默斯最新說法指出，德國經濟部7日急轉彎，表示該筆交易有「新的發展」，「很可能被禁止」，該公司稱在收到經濟部最終審查結果後，再檢視下一步行動。據悉，最終決定可能於9日內閣會議上公佈。

事實上，因艾爾默斯出售的汽車晶片產線並非先進技術，德國《商報》10月底引述知情人士指出，柏林當局及經濟部傾向同意該交易案，然而，德國情報單位聯邦憲法保衛局（Federal Office for the Protection of the Constitution）持反對態度，認為中國對關鍵產能的控制，足以讓北京對柏林施壓。

近期德國有多起中資收購案引發爭議，德國總理蕭茲不顧多個部會反對，執意批准中國公司中遠集團收購漢堡港「福地」（Tollerort）集裝箱碼頭的股份，儘管交易股份不逾25%，且比原計劃收購的35%股份少，仍招致國內外的批評，擔心中國可能就此對德國的基礎建設及關鍵產業取得過多的影響力，走上德國在能源上重度依賴俄羅斯的老路。
艾爾默斯（Elmos）
晶片
車用晶片
Silex
北京賽微電子
德國

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更新時間 : 2022-11-08 11:56 GMT+08:00

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