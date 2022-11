防北京取得過多影響力 中資收購德晶片廠恐喊「卡」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)總部位於德國多特蒙德(Dortmund)的半導體技術公司艾爾默斯(Elmos)今(8)日表示,中資企業收購旗下晶片厰的交易恐被柏林政府喊「卡」。

綜合路透社、德國之聲報導,生產汽車晶片及零件的艾爾默斯,去年12月公布將晶片加工廠以8500萬歐元出售給瑞典晶片商Silex,Silex實為北京賽微電子(Sai Microelectronics)控股的子公司。德國經濟部正在審查此交易案,原先已向外界透露,該筆交易「很可能會獲得批准」。

然而艾爾默斯最新說法指出,德國經濟部7日急轉彎,表示該筆交易有「新的發展」,「很可能被禁止」,該公司稱在收到經濟部最終審查結果後,再檢視下一步行動。據悉,最終決定可能於9日內閣會議上公佈。

事實上,因艾爾默斯出售的汽車晶片產線並非先進技術,德國《商報》10月底引述知情人士指出,柏林當局及經濟部傾向同意該交易案,然而,德國情報單位聯邦憲法保衛局(Federal Office for the Protection of the Constitution)持反對態度,認為中國對關鍵產能的控制,足以讓北京對柏林施壓。

近期德國有多起中資收購案引發爭議,德國總理蕭茲不顧多個部會反對,執意批准中國公司中遠集團收購漢堡港「福地」(Tollerort)集裝箱碼頭的股份,儘管交易股份不逾25%,且比原計劃收購的35%股份少,仍招致國內外的批評,擔心中國可能就此對德國的基礎建設及關鍵產業取得過多的影響力,走上德國在能源上重度依賴俄羅斯的老路。