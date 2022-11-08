金正恩示好相贈豐山犬 南韓前總統文在寅有意放棄飼養

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓前總統文在寅秘書辦公室昨（7）日表示，有意放棄飼養從北韓領導人金正恩那收到的2隻豐山犬，返還於南韓政府。

北韓領導人金正恩在2018年第3次與南韓前總統文在寅會面時，贈送了2隻北韓豐山犬（풍산개）作為禮物，母的名為小熊（곰이），公的名為松江（송강），文在寅在5月卸任時，也將這兩隻豐山犬及其生下的幼犬帶回住處繼續飼養。

豐山犬原產於北韓咸鏡南道豐山，兩隻狗屬於高峰會談禮物，文在寅秘書室表示，法律上屬於總統府檔案館的國有財產，卸任時將狗移交給了總統紀錄館，但因紀錄館沒有管理動物的人力及設施，就將狗委託給文在寅照顧。另外，文在寅在卸任時也曾與尹錫悅討論過豐山犬的飼養問題，兩人也都一致認為，應繼續由文在寅照顧。

綜合韓媒報導，因兩隻狗屬於國有財產，飼養、照料等費用應由國家支付，文在寅在卸任前與行政安全部協商，每個月支付飼料費35萬韓元（約$8,700台幣），醫療費15萬韓元（約$3,700台幣），飼養管理費200萬韓元（約5萬台幣），共250萬韓元（約6.2萬台幣）。

文在寅秘書室表示，由於之前並沒有類似先例，也沒有明確的規定，當初總統紀錄館及安全部承諾將盡快修改總統紀錄物管理法實行令，但如今已卸任6個月，卻沒有任何進展，似乎是因現任總統辦公室對於豐山犬委託文在寅管理一事持否定態度。秘書室並表明，若政府方面不喜歡或無法制定更好的方案，隨時可以停止委託，送走已經有感情的寵物雖會感到難過，但也不得不停止飼養。

尹錫悅辦公室對此澄清，指尹錫悅並無介入此事，行政安全部及法制處等相關部門也正在協商中，若文在寅無法等待，欲將豐山犬返還，這是出於文在寅的個人判斷，與總統辦公室無關。