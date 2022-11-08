台灣NSO音樂總監準馬寇爾　贈西洋珍貴古籍予國家圖書館

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國家交響樂團（以下簡稱NSO）音樂總監準．馬寇爾(Jun Märkl)於11月7日致贈6本西洋珍貴古籍予國家圖 書館典藏。

文化部李永得部長表示，馬寇爾總監自青年時期開始， 即愛上台灣島嶼，2018年初次與NSO合作演出、2021年擔 任藝術顧問，並於今年開始擔任音樂總監，就算停留時間短暫， 每每皆會在緊湊彩排及演出行程中，抽空造訪山林、大海， 拜會各地朋友，與臺灣建立緊密連結。為避免國際運輸之風險， 馬寇爾總監利用每次來臺機會，親自從德國家中分批將古書帶來。 馬寇爾總監曾於今夏親臨國圖，參觀特藏典藏環境， 當見到恆溫恆濕良好之典藏空間以及瞭解到國圖近年致力於進行數位 化典藏作業時，他更加安心將古籍典藏於國圖， 盼為臺灣留下豐富的西洋經典，永久流傳。

李永得表示：「很 榮幸也很高興，準． 馬寇爾先生這次捐贈了很珍貴的音樂書籍給國家圖書館。 身為從事文化資產工作的人，一聽到百年以上的書籍， 便知道這是很珍貴的人類文化資產。 馬寇爾先生很滿意國家圖書館保存珍貴書籍的方式和設備。 國家圖書館除了會好好典藏這次的捐贈書籍， 後續也將提供給國內音樂學術界，或是安排策展。 馬寇爾先生除了擔任國家交響樂團音樂總監，他也很熱愛臺灣。 剛來臺灣時，他會自己開車環島， 也造訪了很多偏鄉地區和原住民聚落， 想更瞭解臺灣人民和文化脈動。他是一位國際級音樂家， 相信國家交響樂團在他的領導下，能將臺灣的音樂特色帶到國際。」

NSO音樂總監準．馬寇爾(Jun Märkl)表示：「身國家交響樂團音樂總監， 我的任務不只是幫助樂團進步，也希望能幫助臺灣音樂文化。 藉由在臺不斷旅行、參觀博物館，我跟臺灣變得更親近， 也愛上了臺灣。現今科技發達，使用紙本書籍閱讀的人越來越少， 但我認為書本的重要性仍是無法改變的。身為音樂家， 除了學習音樂，也需了解作曲家的樂譜和手稿， 才能更貼近音樂本身。過去三十年，我建立了一個專業的典籍收集， 而這也讓我能更了解並貼近音樂。 現在是時候將這些專業的典籍交接給下一代。透過我在臺灣的經驗， 我看到了很多積極學習的學生和致力教育的老師， 而我想透過書籍捐贈，幫助臺灣下一代更進一步發展。 這次捐贈的書籍可以分為三個部分，第一個是手稿， 包含了作曲家的樂譜和信件， 而這些資料可以看到很多作曲家對於音樂學的想法。 第二部分是原始樂譜的再版。現在把文件用影印機複印，非常簡單， 但在當時這卻是件相當不容易的事。 古老音樂的再版可以讓音樂學家從中深入研究。影印的譜容易判讀， 比較偏機械式，但作曲家在譜上的筆跡則是有生命的。 第三部分則是音樂理論的書籍，其中有關於1711年巴洛克的音樂 的書，所有的基礎盡在其中，若想了解巴洛克音樂就必須閱讀它。當我有捐書這個想法後，很開心有李部長和曾館長的促成。 而這次只是個開始而已， 後續我也將陸續提供一些在臺灣較難取得且對研究有幫助的古書籍。 當我來參觀國家圖書館後，看到古書被妥善對待，也被電子化， 我很高興幫助台灣下一代做出貢獻， 也謝謝國家圖書館接受我的捐贈。」

國圖曾淑賢館長表示，馬寇爾總監愛書惜書， 蒐藏了許多音樂領域相關的古書，包含音樂辭典、 音樂史專書及樂譜等。透過文化部熱心牽線， 總監大方允諾捐贈珍貴收藏。此次捐贈品中，有哲學家盧梭創作之《 關於音樂的新記號》。眾人皆知盧梭在哲學思想、 文學創作上造詣非凡，但作為音樂家與音樂思想家的身分， 卻鮮少被提及。這本書是1770年版本， 記錄了盧梭音樂思想及對樂譜系統的統整性理論。其他作品如： 喬瓦尼·巴蒂斯塔·馬提尼的《音樂史》兩冊， 為音樂史最早的專書，也有德國巴洛克作曲家和音樂理論家約翰． 大衛．海尼欽，1711年第一版印刷的樂譜《 數字低音彈奏法的新發現與基礎指引》。國圖特藏資料豐富， 百年以上之西文古籍有5,000餘冊， 其中不乏圖文並茂之珍善本，加上此次入藏之6本珍貴西洋音樂相關 書籍，國圖自當妥善整理與維護，並儘速數位化上網， 提供讀者閱覽、欣賞及研究之用，以盡社會教育最大之推廣。 曾淑賢館長致辭說：「本次捐贈的六本書籍， 都是馬寇爾先生親自一本一本帶來臺灣， 就是擔心其他運送方式會造成書籍損傷。誠如各位了解， 國家圖書館有很珍貴的中文古籍謄本。一直以來， 我們在中文古籍保存這塊，在世界上是佔有一席之地。 我們亦了解世界文化交流的重要性，然而過去在西洋古籍收集方面， 這種超過百年的書，除了搜集困難，市場上採購也是所費不貲。 因此，這次馬寇爾先生捐贈的資料，在音樂史上代表的意義重大。」