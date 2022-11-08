2022城西生活節開跑　以跨界藝術、戲劇，手作刻劃服飾產業穿越台北萬華輝煌歲月

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）剝皮寮歷史街區年度特展盛世--第四屆《2022城西生活節-萬華衣勢流》來囉！特展將於11月5日至20日在剝皮寮歷史街區盛大開展，今年以「服飾產業」為主軸，展覽穿越時光與空間，邀請民眾走進剝皮寮，一同重回萬華服飾產業的輝煌歲月。

以「服飾」為策展主題 串起萬華歷史古今

隨著臺灣經濟起飛，萬華開展了各行各業百花齊放的榮景，更成為全國各地乃至國際間都爭相前往的「服飾批發王國」，創造了輝煌的經濟奇蹟。「城西生活節」今年以「服飾」為策展主題，將核心概念「流動」化為針、「故事」為線，在一針一線的流動中串織起萬華服飾產業的過去、現在與未來，透過田調採集、人物訪談、主題特展、街區走讀等設計，匯集多面向的角度梳理萬華服飾產業的歷程與文化，並藉由藝術家的共同創作，重新詮釋服飾的本質與變化。

從剝皮寮走進萬華生活場域 三大展區感受發展歷程

「萬華衣勢流」所代表的不僅是風格趨勢的流變，更是歷史脈絡與生活紀實。萬華如同臺灣的縮影，民眾得以透過屹立超過一甲子的艋舺服飾商圈，一窺臺灣成衣產業的發展；從見證一件衣服的誕生與匠人堅持，到世代流動預見臺灣服飾產業的未來之路。

引領民眾從剝皮寮走進萬華生活場域，以「流動」為策展核心概念的展覽分為「載浮載沉的流動人生」、「商圈流轉的繁華起落」、「千變萬化的服飾潮流」三大展區，從萬華火車站的場景重現，宛如搭上時光列車、看見服飾產業的變化，聲音藝術家張詠橋的音樂創作帶來魔幻氛圍，SHOW影劇團的情境式演出，讓大家化身時空旅人展開冒險旅行。

用走讀走訪街區 以手作感受職人魅力

萬華從清朝、日治時期到民國，前後歷經300多年時代變遷，每條街區都承載了當地發展的脈絡。為了讓大家體驗萬華豐富的歷史底蘊，本次《城西生活節》共規劃了3場街區走讀活動，包含《西門町的老派散策路線》、《打開艋舺服飾商圈》以及《城西服飾未來式》。同時與萬華在地設計師「CLM瑪黑夫人」及推廣永續時尚的團隊「廢遜媽」合作，規劃「廢布再利用」與「信封包」手作工作坊，讓民眾體驗DIY的樂趣、打造屬於自己的作品。

除了三大特展、街區表演、街區走讀與工作坊等豐富活動外，也與在地店家CLM Taiwan、九段工坊、樂棉、康和九間、忠義號合作，展覽期間至上述店家可享有非常優惠。另有蒐集印章活動，可兌換限量紀念品。《城西生活節》就是要讓大家一起感受萬華人的熱情與豐富的歷史！更多資訊請至「城西生活節」FB粉專及剝皮寮官網。