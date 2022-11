致敬張雨生！9m88、夜貓組5組音樂人重唱經典　台北流行音樂中心登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)張雨生特展將於11/12登場。

適逢張雨生逝世25週年,台北流行音樂中心(北流)主辦【想你到月球|張雨生特展】,由格式設計統籌策劃,策展人王耀邦(格子)偕同五月天瑪莎、金獎導演王宗欣、作家陳德政,整合空間、音樂、影像及文本,將張雨生十年創作生涯中的經典動人樂章鋪就一段奇幻旅程,七大展區串起一場漫步太空的體驗。

特展主題「想你到月球|FLY ME TO THE MOON & BACK」結合了〈天天想你〉和〈帶我去月球〉兩首經典歌曲的意念與語感,由此創造出時間與空間兩種向度的想像維度。而展覽策略便自「雙向度」著眼,從雙主視覺的設定、地球區與月球區的空間分制、啟程與回返之動線規劃,以及雙面卡帶作為登月的信物起,疊合聽覺和視覺的體驗,從張雨生豐沛而真誠的創作能量中,回探流行音樂的本質。

特展邀請五組當代音樂人對張雨生的致敬創作,包括陳綺貞x〈天天想你〉、韋禮安x〈大海〉、9m88 x〈若我告訴你其實我愛的只是你〉、夜貓組x〈我期待〉、告五人x〈口是心非〉,跳脫緬懷以音樂作為跨越時空的交流橋樑,引起新世代的共感。

策展團隊特別設計『雨生的河』這樣一個橋段,透過五月天瑪莎聯手張雨生生前長期配合的錄音師K哥,及本次展覽數位統籌 dosomething 團隊,將原曲〈河〉與〈口是心非〉的音軌加以解構並重新佈局,憑藉嶄新的影音設計,理解張雨生在配器、編曲、節奏與音色中的精要之處,除了彰顯流行音樂的閱聽能量,更藉由感官的直覺體驗,碰觸張雨生長存於樂迷心中的巨大靈魂。

【想你到月球|張雨生特展】

日期|2022/11/12(六)-2023/2/28(二)

時間|每日10:00-18:00(最晚入場17:30;每週一、除夕、初一休館)

地點|台北流行音樂中心 文化館2樓特展廳 (台北市忠孝東路七段99號)

臉書粉專|https://www.facebook.com/FlyMeToTheMoonAndBack

