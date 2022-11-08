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致敬張雨生！9m88、夜貓組5組音樂人重唱經典　台北流行音樂中心登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/08 10:16
張雨生特展將於11/12登場。(圖/主辦單位)

張雨生特展將於11/12登場。(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)張雨生特展將於11/12登場。

適逢張雨生逝世25週年，台北流行音樂中心（北流）主辦【想你到月球｜張雨生特展】，由格式設計統籌策劃，策展人王耀邦（格子）偕同五月天瑪莎、金獎導演王宗欣、作家陳德政，整合空間、音樂、影像及文本，將張雨生十年創作生涯中的經典動人樂章鋪就一段奇幻旅程，七大展區串起一場漫步太空的體驗。

特展主題「想你到月球｜FLY ME TO THE MOON & BACK」結合了〈天天想你〉和〈帶我去月球〉兩首經典歌曲的意念與語感，由此創造出時間與空間兩種向度的想像維度。而展覽策略便自「雙向度」著眼，從雙主視覺的設定、地球區與月球區的空間分制、啟程與回返之動線規劃，以及雙面卡帶作為登月的信物起，疊合聽覺和視覺的體驗，從張雨生豐沛而真誠的創作能量中，回探流行音樂的本質。

特展邀請五組當代音樂人對張雨生的致敬創作，包括陳綺貞x〈天天想你〉、韋禮安x〈大海〉、9m88 x〈若我告訴你其實我愛的只是你〉、夜貓組x〈我期待〉、告五人x〈口是心非〉，跳脫緬懷以音樂作為跨越時空的交流橋樑，引起新世代的共感。

策展團隊特別設計『雨生的河』這樣一個橋段，透過五月天瑪莎聯手張雨生生前長期配合的錄音師Ｋ哥，及本次展覽數位統籌 dosomething 團隊，將原曲〈河〉與〈口是心非〉的音軌加以解構並重新佈局，憑藉嶄新的影音設計，理解張雨生在配器、編曲、節奏與音色中的精要之處，除了彰顯流行音樂的閱聽能量，更藉由感官的直覺體驗，碰觸張雨生長存於樂迷心中的巨大靈魂。

【想你到月球｜張雨生特展】

日期｜2022/11/12(六)-2023/2/28(二)
時間｜每日10:00-18:00（最晚入場17:30；每週一、除夕、初一休館）
地點｜台北流行音樂中心 文化館2樓特展廳 （台北市忠孝東路七段99號）
臉書粉專｜https://www.facebook.com/FlyMeToTheMoonAndBack

門票資訊

  • 售票連結：OPENTIXudn售票網
  • 預售票250元：2022年10月1日 12:00～11月11日 23:59
  • 開展期間：全票350元／優待票320元／敬老票175元／20人以上團體票250元／活動票280元（憑文化館常設展票根、僅現場購買、每人限購2張）
張雨生
陳綺貞
韋禮安
9m88
夜貓組
告五人

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更新時間 : 2022-11-08 10:25 GMT+08:00

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