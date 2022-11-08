台美簽發展及人道援助合作備忘錄　國合會捐美國太平洋基金60萬美元應對氣候變遷

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部於7日舉行「
外交部指出，該瞭解備忘錄是由我國駐美國代表蕭美琴大使及美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（ngrid Larson）於美東時間本月3日在華府完成簽署，
On a very significant day for Taiwan, I had the honor to serve as Designated Representative for the #AIT and @TECRO_USA MOU signing – doubling down on our joint effort to build resilience in the Pacific Islands and Latin America pic.twitter.com/Bs494fjLsu— Isobel Coleman (@ColemanUSAID) November 3, 2022
外交部表示，
AIT發布新聞稿表示，USAID及國合會，將與巴拉圭商業與工業部協調，以強化巴拉圭之微型、小型及中型企業並促進其發展。如同此安排所載明，雙方相信提升市場效率、資源的取得、改善微型、小型、中型企業的經商環境至關重要。
此外，AIT還指出，USAID及國合會也將共同努力，提升太平洋地區應對氣候與災難之韌性。此安排為備忘錄的一部分，國合會將據此捐款美金60萬元予美國國際開發總署旗下的太平洋美國基金裡之一項美台夥伴計畫。太平洋美國基金支持太平洋地區的公民社會團體，提出由當地設計及主導的發展解決方案，以增加太平洋島社區的韌性，並改善其生活。
吳釗燮在宣布茶會上致詞指出，近年來台灣與美國持續在民主、