台美簽發展及人道援助合作備忘錄　國合會捐美國太平洋基金60萬美元應對氣候變遷

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部於7日舉行「 台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」完成簽署的宣布茶會， 由外交部長吳釗燮主持，美國在台協會台北辦事處（AIT/ T）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、財團法人國際合作發展基金會秘書長項恬毅出席見證。

外交部指出，該瞭解備忘錄是由我國駐美國代表蕭美琴大使及美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（ngrid Larson）於美東時間本月3日在華府完成簽署， 美國國際開發總署（USAID）副署長Isobel Coleman與國務院等相關官員當時均曾到場見證。財團法人國際合作發展基金會（TaiwanICDF）及USAID將在此備忘錄架構下持續深化包含國際發展協助、 人道援助、能力培養、訓練、知識轉移等領域的合作。

On a very significant day for Taiwan, I had the honor to serve as Designated Representative for the #AIT and @TECRO_USA MOU signing – doubling down on our joint effort to build resilience in the Pacific Islands and Latin America pic.twitter.com/Bs494fjLsu — Isobel Coleman (@ColemanUSAID) November 3, 2022

外交部表示， 台美雙方另同時簽署「美國太平洋基金（PAF）— 美台夥伴關係備忘錄」以及台美在巴拉圭合作中小企業育成中心（SBDC）協議， 表達雙方共同提升在太平洋及拉美區域發展及韌性的意願。

AIT發布新聞稿表示，USAID及國合會，將與巴拉圭商業與工業部協調，以強化巴拉圭之微型、小型及中型企業並促進其發展。如同此安排所載明，雙方相信提升市場效率、資源的取得、改善微型、小型、中型企業的經商環境至關重要。

此外，AIT還指出，USAID及國合會也將共同努力，提升太平洋地區應對氣候與災難之韌性。此安排為備忘錄的一部分，國合會將據此捐款美金60萬元予美國國際開發總署旗下的太平洋美國基金裡之一項美台夥伴計畫。太平洋美國基金支持太平洋地區的公民社會團體，提出由當地設計及主導的發展解決方案，以增加太平洋島社區的韌性，並改善其生活。

吳釗燮在宣布茶會上致詞指出，近年來台灣與美國持續在民主、 自由、人權及法治等共同價值上深化緊密的夥伴關係， 並在諸多領域建構制度化的合作，例如台美經濟繁榮夥伴對話( EPPD)、台美科技合作會議、 台美教育倡議及台美海巡合作工作小組等， 均為雙方關係深化及制度化的最佳例證。 本日宣布的備忘錄及相關合作協議的簽署， 更展現台美雙方願進一步攜手合作， 在太平洋及拉美地區協力促進自由、繁榮與發展的決心。