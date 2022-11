台美簽發展及人道援助合作備忘錄　國合會捐美國太平洋基金60萬美元應對氣候變遷

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)外交部於7日舉行「 台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」完成簽署的宣布茶會, 由外交部長吳釗燮主持,美國在台協會台北辦事處(AIT/ T)處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)、財團法人國際合作發展基金會秘書長項恬毅出席見證。

外交部指出,該瞭解備忘錄是由我國駐美國代表蕭美琴大使及美國在台協會(AIT)執行理事藍鶯(ngrid Larson)於美東時間本月3日在華府完成簽署, 美國國際開發總署(USAID)副署長Isobel Coleman與國務院等相關官員當時均曾到場見證。財團法人國際合作發展基金會(TaiwanICDF)及USAID將在此備忘錄架構下持續深化包含國際發展協助、 人道援助、能力培養、訓練、知識轉移等領域的合作。

On a very significant day for Taiwan, I had the honor to serve as Designated Representative for the #AIT and @TECRO_USA MOU signing – doubling down on our joint effort to build resilience in the Pacific Islands and Latin America pic.twitter.com/Bs494fjLsu