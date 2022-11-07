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雙喜臨門！立陶宛駐台代表處今開館　台方宣布對立首筆投資金額逾億

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/07 21:03
立陶宛貿易代表處7日正式掛牌運作，外交部歐洲司長姚金祥（左）代表外交部向立陶宛駐台代表盧百利（Paulius Lukauskas）致意。（...

立陶宛貿易代表處7日正式掛牌運作，外交部歐洲司長姚金祥（左）代表外交部向立陶宛駐台代表盧百利（Paulius Lukauskas）致意。（...

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台利關係重大進展！立陶宛駐台北經貿代表處今（7）日正式開館並開始運作，與此同時，駐立陶宛維爾紐斯的台灣代表處也宣布表示，台灣的國家發展基金將對立陶宛科技公司Litilit（飛秒雷射源廠商）投資350萬歐元（約新台幣1億1170萬元），未來將宣布另外兩項投資，總計金額達1000萬歐元。

中央社報導，新的立陶宛經貿代表處以台北為名，可能為減緩中國的過激回應，立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義在立國開設代表處後，中國便將與立陶宛的外交關係降級，並推出多層面制裁。

立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）在聲明中表示：「今天我們可以非常高興，立陶宛與台灣的合作取得第一項成就。我毫不懷疑，立陶宛駐台北經貿代表處開張後，我們與這個潛力市場的合作會進一步深化。」

路透社報導指出，立方批准台灣於該國開設代表處後，國發會便設立2億美元的「中東歐投資基金」（Central and Eastern Europe Investment Fund），該基金以立陶宛、斯洛伐克、捷克為主要投資對象，Litilit為此基金的第一筆投資。

台灣方面還透露，今年內或明年初還會宣布另外兩項對立陶宛的投資，總計金額將達1000萬歐元。

今年9月，立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）率團訪問台灣，當時團員就包括官員和雷射及生技企業代表；今年10月，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）也指出，對於與台灣正在發展的關係有很高的期待，她認為這將對半導體和雷射等領域帶來重大的產業綜效。

根據立陶宛投資促進官網，立陶宛在全球超短脈衝科學雷射儀市占率超過50%，供應地位領先的實驗室和大學院校。
立陶宛
立陶宛駐台北經貿代表處
國家發展基金
中東歐投資基金
雷射
Litilit

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