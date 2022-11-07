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〈投資理財〉創造台灣另一位護國神山 鴻海集團任重道遠

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2022/11/07 20:32
鴻海科技集團

鴻海科技集團

國際政治經濟環境動盪不安，但是台灣上市櫃公司今年9月仍然繳出亮麗的成績單，尤其是大型權值股鴻海，近年大牛翻身，迭創佳績，跌破眾人眼鏡，9月營收比8月增加竟然高達8成多，年成長率也達40.3％，讓人刮目相看。

鴻海9月營收是8223.23億元，比8月份的4489.6億元，月成長高達83.1%，一舉重寫歷史紀錄。如與前次高點2021年12月的7175.83億元相比，更是令人驚艷，前9月營收已達4.66兆元，比去年同期成長13.66%。第3季營收已達1.75兆元，季增13.62%，年增24.4%，創歷年同期新高。

面對鴻海亮眼的成績，外資券商摩根士丹利、花旗、瑞銀，紛紛調高鴻海目標價至145元、146元、160元不等，評等是「加碼」、「買進」。

鴻海的成績，直接影響9月台灣上市櫃公司月營收，創下4.05兆元，寫下歷史同期最佳紀錄，也是歷史次高。並締造第3季營收11.18兆元佳績，季增4.8%，年增7.9%，僅次於去年第4季的紀錄。今年前9月全體上市櫃公司營收達到32.3兆元，年增10%，表現亮眼。

鴻海9月佳績，背後最大功臣應該是蘋果，這個全球科技巨擘，今年推出年度旗艦機iPhone 14系列，維持與過去相同熱度。其中高階版採用全新A16處理器，廣角鏡頭也提升到4800萬畫素，品質高於預期，造成搶購熱潮，官網網頁擠爆，無法確認購買等問題，熱度可見一般。

由於全球追機熱度不減，蘋果已向鴻海追單，預估今年新機出貨比重，將從去年的50％至55％，躍升到60％到65％，新機出貨量增加至少一成，直接拉高鴻海營業額，創下佳績。

鴻海代工的蘋果iPhone 14，四款新機就搶下3款，另外又拿下新一代Apple Watch SE、Apple Series 8，以及Apple Watch 13訂單，鴻海已成為蘋果最值得信任的合作夥伴。

鴻海集團鴻家軍在上市櫃公司中，共計有24家，已分別打進蘋果供應鏈，分享成長的喜悅，例如機殻廠鴻準、PCB的臻鼎KY，在產品組合升級、新品拉貨、產能利用率提升、良率佳、生產效率高等多重因素影響下，業績同步創新高。

以臻鼎為例，9月營收達202.72億元，年增31.2%，創單月歷史新高，使第3季月營收達500.05億元，季增44.8%，年增20.15%，同步創歷史紀錄。累計前3季營收已達1184.54億元，年增20.16%，預期第四季進入手機及電腦消費品旺季，加上汽車和伺服器新品投產，營運有機會再締新猷。

鴻家軍切入蘋果衞星供應鏈的還有建漢、台揚、乙盛KY等，也是值得注意的標的。以乙盛KY為例，9月營收為14.82億元，月增5.35%，年增31.68%，使第3季營收寫下41.72億元，年增26.49%紀錄，累計前3季營收102.66％，成長17.45%。目前乙盛KY已經打入車用供應鏈，營收突破4成，另外伺服器、低軌衞星等領域，都有不錯的成長，未來前景值得期待。

今年的鴻海科技日，鴻海公開電動車最新佈局計劃及展望，相關產品線擴展順利，且零組件及前瞻技術研發，均有助於推動營運達成目標，尤其看好跨界SUV的MODEL B及MODEL V，將可有效拓展潛在市場。

鴻海研究院在科技日舉辦HIT前瞻技術發表會，現場展示半導體所、新世代通訊所、量子計算所、人工智慧所、資通安全所、以及離子阱實驗室，在異質整合與奈米光學技術、量子模擬運用開發、生成式人工智慧技術、電動車資安驗證平台，以及離子阱核心技術，都已獲得相當成果。

鴻海亦正積極佈局低軌衛星通訊，預估明年將與合作夥伴首發單顆低軌衞星；看好未來新世代通訊在車聯網的應用，研發中的低軌衞星樣品重約12公斤，可用火箭搭載，在離地面550公里上空的低軌道運行，每天可繞地球約15圈。

低軌衛星B5G新世代通訊技術運用，包括V2V／V2X車聯網領域，正由鴻海研究院新世代通訊所、國立中央大學、創新未來科技及國際廠商共同合作，並在太空中心的支持下，將成為台灣業界第一顆實驗低軌通訊衛星。

這顆低軌衛星將結合大型相位陣列天線波束傳送，以及上行下行資料傳輸的全雙工通訊設計、支援ku／ka多頻段通訊與多模組寬頻系統，將可應用於多種通訊需求場景，為電動車及自駕車奠定良好基礎。

半導體產業國際競賽已白熱化，鴻海能夠異軍突起，成績斐然，期待鴻海未來能夠成為第2座護國神山。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★
鴻海集團
蘋果供應鏈
低軌通訊衛星

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