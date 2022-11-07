馬可波羅義大利餐廳 期間限定奢華黑松露饗宴

位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅義大利餐廳，不僅是聞名城中的景觀餐廳，更是享受經典義式料理的絕佳選擇，在這越來越有深秋氛圍的時節，特別選用有「義式廚房中的鑽石」之稱的義大利秋冬黑松露推出「奢華黑松露晚宴」，當季黑松露香氣飽滿，入口時充滿麝香及榛果的風味，為每道佳餚的增添美味層次。即日起至11月17日，餐廳主廚徐維志特別設計四道式的「奢華黑松露套餐晚宴」，每位2,900元加一成服務費，對黑松露情有獨鍾的饕客們，可要把握期間限定的美好滋味。詳情及訂位請洽 (02) 7711-2080。

青魽魚及黑松露佐鮭魚卵

這道充滿海洋風味的前菜是選用日本的青魽魚，因魚肉有豐富的脂肪，卻不像鮪魚有較濃厚的魚鮮味，是極清新淡雅的一款前菜，主廚將其以海鹽、糖和各式香料醃漬兩小時後切成薄片，搭配鮭魚卵、生菜沙拉、甜菜根口味的炸西谷米海苔片，並淋上柚子油醋，最後再刨上新鮮黑松露，鮮甜海味清爽開胃，黑松露迷人香氣優雅喚醒味蕾，開啟一段美好的黑松露饗宴。

黑松露手工檸檬寬扁麵

徐主廚特別手工製做檸檬風味的義大利寬扁麵，搭配產自義大利的帕馬森乾乳酪，以及起司醬與奶油增添醇香濃郁口感，最後刨上新鮮黑松露片和些許檸檬皮提味，香氣撲鼻讓人食指大動。

24小時慢燉澳洲和牛頰佐晚香玉筍與巴羅洛紅酒醬汁

將澳洲和牛頰肉以義大利知名紅酒品種-巴羅洛紅酒悉心低溫燉煮24小時，呈現肉質極致柔嫩口感，且因長時間燉煮過程，紅酒中的李子、黑櫻桃、紫羅蘭、八角等香氣和濃郁肉汁，完美融入細嫩的和牛頰肉中，搭配洋芋泥、晚香玉筍、蘑菇以及上桌後現場鮮刨的黑松露，迷人的黑松露香氣，彼此襯托營造出豐富層次，把和牛頰的美味帶到另一新境界。

蜜桃馬鞭草雪酪

品嚐了三款不同風味的黑松露佳餚，餐後這道甜點是以清爽沁涼的蜜桃馬鞭草雪酪，為迴盪齒頰間的馥郁風味收尾，配上榛果焦糖的脆酥皮，散發淡淡的奶油香，餘韻悠遠就像一幅令人感動的藝術珍品，讓人久久典藏於心。