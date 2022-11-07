Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

互別苗頭！中國改推「魯班工坊」　台灣華語文學習中心增設25歐美據點

僑委會2021年起推動設置台灣華語文中心，迄今已在歐美地區設立43所。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/07 20:03
立法院外交及國防委員會7日審查112年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分，僑 務委員會委員長童振源列席備詢。

立法院外交及國防委員會7日審查112年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分，僑 務委員會委員長童振源列席備詢。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）僑委會委員長童振源今（7）日在立院指出，為因應國家戰略目標，在國安會主導下，僑委會明年規劃再設立25個「台灣華語文學習中心」。

中央社報導，童振源與2位副委員長徐佳青、呂元榮今日到立法院列席備詢，被民進黨立委林靜儀問及台灣華語文中心設置情形，童振源表示，2022年規劃設立25台灣華語文中心，目前已完成23處， 2023年擬再增設25個，設置計畫目前由3個部會共同推動，外交部負責政府對政府溝通，教育部負責學校之間對口，僑委會則負責協助僑團與僑校。

僑委會2021年起推動設置台灣華語文中心，迄今已在歐美地區設立43所。童振源說明，目前該計畫規劃僅設置在歐美地區，「這是國家戰略」，目前未包含新南向國家，至於澳洲，有部分學校已表達有意願，僑委會將提到國安會，因為整個計畫是由國安會主導協調。

關於「台灣華語文學習中心」的目標受眾，童振源強調在於推廣「成人教育」，與僑委會在東南亞著重學生教育的華語教學，是「不同層次的任務 」。此外，華語文中心是「台美教育倡議」合作案，主要設定內容是台灣到歐美教華語，美國來台教英文，因此會以華語為主。

中國推行的孔子學院在多國因涉及滲透疑慮遭關閉，「魯班工坊」取而代之成為發揚該國軟實力的主要途徑，目前已在全球19個國家設置25個據點。美國之音報導，所謂「魯班工坊」，是中國的職業技術學校在當地配對合作夥伴 (多為一帶一路國家），並於該地學校落腳開設培訓課程，教授中國標準的相關技術，如電子技術、中醫、中餐等，學生在畢業後於當地投身相關項目的軟實力輸出。

面對中國「魯班工坊」提供的實務課程推動語文教學的營運模式，國民黨召委馬文君質疑，台灣是否仍只採用傳統語文教育?

對此童振源回應，台灣華語文中心設立歐美國家，魯班工坊的主力在東南亞跟發展中國家，有所區隔，台灣在東南亞國家要設立這類學程難度高，需當地政府同意，因此主要是吸引學生來台學習。
台灣華語文學習中心
童振源
國安會

相關新聞

海外華文媒體報導大獎 童振源：讓世界看見台灣、見證台人良善故事
海外華文媒體報導大獎 童振源：讓世界看見台灣、見證台人良善故事
2022/10/12 16:55
台灣總統府新增4確診案例•包括國安會秘書長顧立雄　妻子經濟部長王美花快篩陰性
台灣總統府新增4確診案例•包括國安會秘書長顧立雄　妻子經濟部長王美花快篩陰性
2022/06/29 23:19
傳國安會秘書長顧立雄將出席台美國安高層對話　日經報導：聚焦台灣武器支援
傳國安會秘書長顧立雄將出席台美國安高層對話　日經報導：聚焦台灣武器支援
2022/06/13 19:39
【睽違14年】國民黨駐美國華府代表處8日揭牌　朱立倫7日會晤白宮國安官員：美方關切安全議題
【睽違14年】國民黨駐美國華府代表處8日揭牌　朱立倫7日會晤白宮國安官員：美方關切安全議題
2022/06/09 09:54
台灣華語學習中心歐洲表現佳 日媒：有機會取代中國孔子學院
台灣華語學習中心歐洲表現佳 日媒：有機會取代中國孔子學院
2022/05/30 20:20

更新時間 : 2022-11-07 20:40 GMT+08:00

最受歡迎

荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
【重點秒抓】台北市長選舉唯一一場電視辯論會 一次看懂3位候選人政策方向、重大議題態度
【重點秒抓】台北市長選舉唯一一場電視辯論會 一次看懂3位候選人政策方向、重大議題態度
【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看
【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看
2022ITF台北國際旅展11/4登場　想出國、搶餐券的快來南港展覽館
2022ITF台北國際旅展11/4登場　想出國、搶餐券的快來南港展覽館
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
3人遭虐死棄屍！猶如柬埔寨翻版 新北詐騙集團高薪誘騙求職者後囚禁虐待
3人遭虐死棄屍！猶如柬埔寨翻版 新北詐騙集團高薪誘騙求職者後囚禁虐待
這5款APP會偷錢！超過萬名Android用戶個資遭竊
這5款APP會偷錢！超過萬名Android用戶個資遭竊
台灣青年赴烏克蘭抗俄 家屬證實2日烏東戰事失血過多身故
台灣青年赴烏克蘭抗俄 家屬證實2日烏東戰事失血過多身故