互別苗頭！中國改推「魯班工坊」　台灣華語文學習中心增設25歐美據點

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）僑委會委員長童振源今（7）日在立院指出，為因應國家戰略目標，在國安會主導下，僑委會明年規劃再設立25個「台灣華語文學習中心」。

中央社報導，童振源與2位副委員長徐佳青、呂元榮今日到立法院列席備詢，被民進黨立委林靜儀問及台灣華語文中心設置情形，童振源表示，2022年規劃設立25台灣華語文中心，目前已完成23處， 2023年擬再增設25個，設置計畫目前由3個部會共同推動，外交部負責政府對政府溝通，教育部負責學校之間對口，僑委會則負責協助僑團與僑校。

僑委會2021年起推動設置台灣華語文中心，迄今已在歐美地區設立43所。童振源說明，目前該計畫規劃僅設置在歐美地區，「這是國家戰略」，目前未包含新南向國家，至於澳洲，有部分學校已表達有意願，僑委會將提到國安會，因為整個計畫是由國安會主導協調。

關於「台灣華語文學習中心」的目標受眾，童振源強調在於推廣「成人教育」，與僑委會在東南亞著重學生教育的華語教學，是「不同層次的任務 」。此外，華語文中心是「台美教育倡議」合作案，主要設定內容是台灣到歐美教華語，美國來台教英文，因此會以華語為主。

中國推行的孔子學院在多國因涉及滲透疑慮遭關閉，「魯班工坊」取而代之成為發揚該國軟實力的主要途徑，目前已在全球19個國家設置25個據點。美國之音報導，所謂「魯班工坊」，是中國的職業技術學校在當地配對合作夥伴 (多為一帶一路國家），並於該地學校落腳開設培訓課程，教授中國標準的相關技術，如電子技術、中醫、中餐等，學生在畢業後於當地投身相關項目的軟實力輸出。

面對中國「魯班工坊」提供的實務課程推動語文教學的營運模式，國民黨召委馬文君質疑，台灣是否仍只採用傳統語文教育?

對此童振源回應，台灣華語文中心設立歐美國家，魯班工坊的主力在東南亞跟發展中國家，有所區隔，台灣在東南亞國家要設立這類學程難度高，需當地政府同意，因此主要是吸引學生來台學習。