農委會：法國傳承狂犬病診斷專業　臺灣邁向國際舞臺

行政院農業委員會家畜衛生試驗所與法國南錫(Nancy) WOAH/ WHO/ EU狂犬病參考實驗室，於2018年共同簽定狂犬病世界動物衛生組 織偶合計畫 (World Organisation for Animal Health; WOAH Twinning Project)，並於同年舉辦「2018年狂犬病WOAH偶合 計畫開幕式會議」暨我國成為「亞洲狂犬病診斷能力比對中心」 揭牌儀式。為期四年之偶合計畫於今(2022)年屆期圓滿完成， 並於今日辦理「世界動物衛生組織狂犬病偶合計畫傳承會議」。

農委會說明，為促進全球動物疫病管控專業均勻分布，WOAH於2 006年始推廣WOAH偶合計畫，目的為透過WOAH參考實驗室 或合作中心，將動物疫病診斷、預防、 管控等專業傳承至發展中機構， 以在全球化交流頻繁且新興疾病威脅下，提升全球專業機構質與量， 保障大眾及動物健康福祉。

世界動物衛生組織狂犬病偶合計畫傳承會議由農委會副主任委員黃金 城偕同WOAH亞太區域代表釘田博文、 法國南錫狂犬病參考實驗室專家Florence Cliquet博士及Emmanuelle Robardet博士、動植物防疫檢疫局、 畜衛所及我國產官學研各界出席， 全球國際狂犬病專家與夥伴視訊與會討論。會中進行傳承儀式， 象徵透過WOAH偶合計畫執行及法國合作方指導，狂犬病專業、 參考實驗室經驗及疫病管控精神傳承及延續予臺灣， 未來臺灣將進一步致力於國際狂犬病工作，與國際夥伴共同前行。

會議安排WOAH亞太區域代表介紹WOAH對狂犬病防疫與清除之 政策及計畫，法國南錫實驗室介紹參考實驗室在WOAH推展狂犬病 防疫上扮演之角色，以及歐洲狂犬病防疫及能力試驗辦理經驗分享。 畜衛所分享偶合計畫執行成果、 臺灣狂犬病與蝙蝠麗莎病毒監測成果、 亞洲區狂犬病診斷能力試驗辦理等成果。最後， 由法國南錫實驗室介紹WOAH/WHO/EU參考實驗室對亞洲區 域狂犬病防疫網絡發展運作之建議， 以及畜衛所對未來亞洲區域狂犬病防疫網絡之自我期許發表。

農委會表示，因應2013年我國發生鼬獾狂犬病疫情，畜衛所於2014年即與法國南錫實驗室簽訂狂犬病試驗合作備忘錄， 基於前期合作成果豐碩與默契，臺法雙方進一步簽訂WOAH狂犬病 偶合計畫，並於2018年經WOAH審核通過。 四年偶合計畫合作執行成績斐然，尤其於今年完成首次亞洲狂犬病診 斷能力試驗辦理（共7國11個實驗室參與）。 在強化我國狂犬病監測措施工作上，在法國合作方指導下， 與動植物防疫檢疫局、疾病管制署合作辦理教育訓練， 充分展現我國防疫一體及團結的獸醫服務體系。此外， 計畫執行期間亦導入參考實驗室診斷品質系統， 應用於服務民眾之犬貓國際移動狂犬病抗體檢測之品質系統建立， 畜衛所繼2017年獲歐盟認可後，於今年10月再獲日本認可為犬貓 國際間移動之狂犬病抗體檢測機構。

未來農委會將秉持持續服務國際夥伴的精神， 深化與法國指導方及區域夥伴之合作工作， 並提供狂犬病診斷能力試驗服務，賡續促進亞太區域國家間狂犬病之 診斷、監測及疾病防治能力交流，共同為世界人畜安全貢獻心力、 邁向國際舞臺。

照片來源：家畜衛生試驗所提供