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雙11慶典來臨！北富銀推超優刷卡回饋最高23.5%

限量推出美元優惠定存快閃11%

By 台灣英文新聞
2022/11/07 17:21
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

網購年度盛事雙11購物節即將來臨，台北富邦銀行特別推出多項優惠活動，提供雙11購物節檔期超優刷卡回饋，11/11於全台最大電商momo購物網刷momo卡可享最高23.5%回饋；另外，因應美國聯準會日前再度升息三碼，為了讓消費者血拼後的荷包回血，11/11當天北富銀也將限量推出美元定存快閃11%搶碼活動，讓消費者在歡享購物高回饋之際，還有機會投資美元享高利。

根據未來流通研究所統計，台灣6大電商2021年合計營業規模達新台幣1,786億元，相較2019年疫情前增幅達44%，預估2030年台灣零售業整體網路銷售市場規模將達新台幣1兆元，電商滲透率將從2021年的10.8%提升至20%。在電商規模持續成長的情況下，今年雙11重頭戲將成長可期，momo與網家今年都以業績雙位數成長為目標。

近年雙11慶典電商流行舉辦組隊揪團活動，momo除祭出揪團購物滿額享最高回饋3.5%之外，更推出全團刷momo卡累積消費滿11,111元加碼送1,111元，回饋最高達10%，加上千大品牌最高10%回饋無上限，回饋率直衝23.5%，相當於商品另享77折！還沒有momo卡的momo會員可趁雙11正式登場前趕緊申辦，享受北富銀高效核卡速度，三人即可組團刷一波。

喜愛海外購物的朋友，11/10晚上8點起至11/11，持北富銀Open Possible聯名卡於淘寶購物刷卡消費，除了提供3%支付手續費的減免優惠，單筆消費滿10,000元送1,111元刷卡金，回饋最高達11%，若再加上卡片原權益最高3.5%回饋，合計回饋最高達14.5%。另外，因應民眾於雙11購物需求大增，北富銀也於各大電商祭出刷卡分期限量刷卡金回饋，助攻卡友清空購物車無負擔，雙11活動期間於蝦皮購物、PChome線上購物刷富邦信用卡單筆分期滿額最高享11%回饋，刷J POINTS卡再享原權益最高2%回饋，合計最高回饋達13%。

北富銀除了在雙11推出刷卡優惠外，搭配美元升息潮，更針對「台北富邦銀行LINE官方帳號」好友強勢推出美元定存快閃11%專案，自11/11上午11:11起，將開放5,000組美元一個月定存年息11%優惠利率限時搶碼，只要透過北富銀LINE官方帳號活動頁，搶碼取得美元一個月定存年息11%優惠資格者，即可於12/1起透過富邦行動銀行APP「美元11%」專屬入口，以數位帳戶承作1,100美元優惠定存。有興趣參與此活動的民眾，趕緊申辦北富銀數位帳戶並加入LINE官方帳號綁定為好友，密切關注後續活動相關訊息。

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.96~15%。

更新時間 : 2022-11-07 17:38 GMT+08:00

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