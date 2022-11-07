臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超183.87億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/10/31~2022/11/4）外資在集中市場總買進金額為2,842.16億元，總賣出金額為3,026.03億元，賣超為183.87億元，另統計自2022年年初至11月4日止，外資總買進金額為15兆652.04億元，總賣出金額為16兆4,296.96億元，累計賣超為1兆3,644.92億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆6,106.16億元新台幣，占全體上市股票市值的38.44%，較10月28日的15兆3,613.67億元新台幣，增加2,492.49億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：群創：買進164,292千股，賣出92,334千股，買超71,958千股；第二名：永豐金：買進86,223千股，賣出58,796千股，買超27,427千股；第三名：嘉聯益：買進41,524千股，賣出21,222千股，買超20,302千股。

證交所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：鴻海：買進92,961千股，賣出145,789千股，賣超52,828千股；第二名：兆豐金：買進36,608千股，賣出64,175千股，賣超27,567千股；第三名：玉山金：買進34,718千股，賣出60,770千股，賣超26,052千股。