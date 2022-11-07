師傅校長培訓在新北　首度融入智慧科技地方特色

新北市教育局與中華民國中小學校長協會攜手辦理新北市師傅校長專 場，今年度共推薦33位具備卓越的辦學績效與專業知能師傅校長參 加。課程採實務分享的機制，除了提升師傅校長專業與輔導知能， 課程更融入新北智慧科技的地方特色。讓校長們了解新北校園通ap p各項模組，可協助老師們快速掌握班務管理，透過「教育放送臺」 分享學校創新亮點，讓家長安心及放心。

教育局表示，111學年度師傅校長培訓課程共計10場次30小時 ，內容包含教育政策與學校願景、師傅校長使命、圖像、學校領導. .等各項校長核心素養。第一堂課邀請國家教育研究院洪啟昌主任， 帶領學員形塑師傅校長的角色與圖像， 並探究未來教育趨勢並建構師傅校長使命與藍圖。 下午預見未來學校的前瞻視野的課程，則以新北市「未來智慧學校」 以打造校務雲、建置智學雲、 完成師師智慧學習認證及班班智慧教室為推動面向， 引領新北市各校數位轉型為智慧學校。

中華民國中小學校長協會榮譽理事長薛春光表示， 師傅校長培訓是校長協會做為教育專業團體， 協助校長組織的專業承諾，不僅讓有專業能力、 有服務熱忱的校長透過培訓完成職涯的專業發展， 更能協助陪伴初任與現職校長，共創學校經營創新願景。

新北市中小學校長協會理事長池旭臺表示， 師傅校長培訓制度的建立，透過實作，體驗，現場問題的再釐清， 反思，回饋，以提升師傅校長自身的專業知能外， 更希望能從益加多元及宏觀的角度， 提供初任及現任校長治校的參考，期盼能達到學校卓越傳承， 永續經營的目標。

新北市福和國中校長同時也是此次參與師傅校長培訓的范筱蓉表示， 校長是學校夢想推手，必須專業領導才能以身作則，所謂『 有甚麼樣校長，就有甚麼樣學校』，1所學校可以怎樣扭轉乾坤， 更顯示了校長領導的重要性， 能夠有機會參與這次師傅校長培訓課程， 提升自己的使命感與專業素養， 也期許自己透過專業增能來協助初任校長獲得更多的連結， 找到對的方向，有效經營學校，再造教育春天。

始業式(10/24)當天， 教育局長張明文到場勉勵每位師傅校長時表示， 新北教育能成為全國領航先驅，是每位校長齊心齊力、 努力辦學的結果，期待每位師傅校長透過傳承陪伴， 洞察初任校長的需求，轉化過去校長之行政領導者角色， 讓師傅校長成為課程教學領導之課綱領航者，讓新北有最好的教育， 許孩子最好的未來。

照片來源：新北市教育局提供