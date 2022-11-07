唐寶寶購物未帶錢遭店家不當對待引發議論　新北社會局籲多一點理解和包容

新北市日前發生一位唐寶寶因購買炸物未帶錢而遭店家報警， 引發社會關注。社會局長張錦麗表示，疫情期間，大家都戴上口罩， 店家或許因此而未注意到對方是唐寶寶，以致缺乏同理心， 出現不當應對行為， 她呼籲社會應該對身心障礙者多一點理解和包容，尊重差異、 機會均等、多元參與，如此社會才能共融共好， 這也正是國際身心障礙權利公約（CRPD)的精神。

張錦麗表示，這位唐寶寶媽媽當選新北市今年度模範母親， 她從小由奶奶一手帶大，曾著作「飛翔的一條線」， 敘述在逆境中成長的歷程。在小兒子出生後，被診斷為唐氏症， 但她並未被挫折擊倒，依舊逆勢飛翔。她帶領孩子接受早療， 讓他無論在認知、語言、應對都能學習，她擔心孩子經此事件後， 又再度退縮回去。

張錦麗說，這位媽媽由於自身的經歷， 也擴及關懷其她罹有唐氏症的家庭， 甚至利用自身美容專業技能，辦理相關職訓， 以協助單親媽媽或其他婦女二度就業， 可以說是非常具有愛心的母親，看到孩子因此事件而受挫， 令人感到不捨。

張錦麗指出，新北市有17萬多名的身心障礙者， 其中心智類的約占33％，唐氏症正是其中一項。 心智障礙類普遍有反應遲緩、退縮不前的狀況， 無論家長或學校在帶領這些孩子，要比常人多付出數倍的心血， 因此希望社會能多予理解和包容。

張錦麗強調，新北市各局處推動「有愛無礙」相關政策， 希望建立一個友善的城市。社會局每年舉辦愛在畫中表揚、 生命之美校園巡迴，目的便是培養孩子從小同理他人， 多一些體諒和包容。也推動愛心待用餐和友善餐廳， 像是在新莊有家義大利餐廳「BABA＆MAMA」， 特別在入口處設置無障礙坡道，甚至舉辦身心障礙者創作畫展， 讓客人邊喝咖啡邊欣賞藝術作品。新北市還有許多庇護商店， 這些都是友善身心障礙者的職場和作為，並且融合社區和消費者。